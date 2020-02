Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 218. száma Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 218. száma Keddtől már az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 218. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, és kiállítási beszámolókkal. Az amerikai NAMM Show nagyjából lapzártánk idejére esett, a MEINL cég év eleji hangszerbemutatójára pedig január végén került sor. Mindkét esemény fontos volt számunkra, ezért úgy döntöttünk, hogy inkább a szokásosnál pár nappal később jelenjen meg a februári lapszám, de az ott készült anyagok, az onnan kapott hírek kerüljenek be az újságba. A Meinl NEWS DAY 2020 bemutatóról három oldalon tudósítunk, a 2020-as téli NAMM Show ESP/LTD standján látottakról pedig Hájer Gergő gitáros, ESP Artist számol be. Interjút olvashattok az idén 35 éves Ladánybene 27 alapítóival, a Freakin’ Disco zenészeivel és Laskai Viktor, alias SuperStereo-val. A szokásos tesztek, technikai újdonságok sem maradtak ki, ezek közül a NAMM Show-n debütáló Yamaha YC-61, Hammondra kihegyezett billentyűjét külön figyelmetekbe ajánljuk. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még minig 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, már akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó