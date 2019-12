Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 217. száma Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 217. száma Hétfőtől már az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 217. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, koncertbeszámolóval és zenei hírekkel. Év vége felé a gyártók visszafogják magukat, és az újdonságokat jövő év elejére tartogatják. Ez persze nem akadályozhat meg bennünket abban, hogy decemberi számunkban érdekes hírekkel és tesztekkel szolgáljunk. Külön kiemelném az Ortega akusztikus erősítőről és hangfalakról szóló tesztünket, mert ezzel az eddig hangszereket gyártó cég elindította Acoustic Amplification termékvonalát. Tesztet olvashattok az Ibanez AZ224F gitárról, ami többek között HSS pickup konfigurációjával és azok sepciális kombinációival hívja fel magára a figyelmet. Interjút készítettünk a Blahalouisiana zenekarral és az Archaic thrash metal bandával is. További teszteket és számos technikai hírt is találtok a lapban, mint ahogy a koncertbeszámoló sem maradhat el. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, változatlanul 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, már akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html Következő számunk 2020. február elején jelenik meg, addig is megtaláltok bennünket az www.zeneszmagazin.hu oldalon és a Facebookon. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó