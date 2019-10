Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 216. száma Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 216. száma A mai naptól már az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 216. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, koncertbeszámolóval és zenei hírekkel. Októberi számunkkal már benne vagyunk a klubszezonban, de a technikai hírek is jönnek folyamatosan, úgy látszik a nyári szélcsend után a gyártók magasabb fokozatba kapcsoltak. A friss technikai hírek mellett négy teszt is található lapunkban, kiemelném a Meinl Slaptop cajonokról szóló írást, mert ezekről az egyre népszerűbb hangszerekről még soha nem közöltünk tesztet. Tesztet olvashattok a professzionális analóg keverőket gyártó angol Audient cég belépőszintű, de kiváló minőségű audio interfészéről, a Blackstar amPlug2 Fly gitár és basszusgitár fejhallgató erősítőről, valamint összehasonlító tesztet közlünk négy fajta a Tech 21 FLY Rig analóg multieffektről. Koncertbeszámolót is találtok az újságban, mint ahogyan az interjúk sem maradhattak el: a jól ismert Group'n'Swing zenekarral és az egyre népszerűbb Artica Sound-dal készítettünk interjút. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, változatlanul 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, már akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html Következő számunk december elején jelenik meg, addig is megtaláltok bennünket az www.zeneszmagazin.hu oldalon és a Facebookon. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó