Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 212. száma Megjelent a Zenész Magazin legfrissebb, 212. száma Holnaptól már az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 212. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, zenei hírekkel. A január végén megrendezésre került 2019-es NAMM Show nagyjából a lapzártánk időpontjára esett, de azért az ott bemutatott újdonságokból is adunk némi ízelítőt. Januárban tartották a Meinl 2019-es éves bemutatóját is, ahol a cég saját termékei mellett a legújabb Ibanez és Tama modellekkel ismerkedhettünk, erről is találtok riportot a lapban. Teszteltük a Line 6 kompakt multieffektjét, a HX Stompot, és két gitárkombó sorozatot is bemutatunk, melyek hasonló koncepció mentén, de más technológiával igyekeznek a gitárosok kedvében járni. Tesztet közlünk az Audio Technica negyedik generációs, analóg technológiát alkalmazó vezeték nélküli mikrofon rendszeréről is. Aktuális számunkban ismét négy interjút találhattok, négy teljesen különböző műfajban alkotó és tevékenykedő előadóval, zenekarral, az Ivan & The Parazollal, a Pankastic! zenekarral, Illényi Katicával, és Szesztay Dáviddal. De a teszteken túl számos technikai és zenei hírt, újdonságot találtok legfrissebb, 212. lapszámunkban. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, már akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó