Megjelent a Zenész Magazin 227., augusztusi száma Megjelent a Zenész Magazin 227., augusztusi száma Már a nagyobb hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 227., augusztusi száma interjúkkal, zenei hírekkel, tesztekkel, technikai újdonságokkal, lemezajánlóval. Még mindig nem mondhatjuk azt, hogy a zeneipar visszatért volna a régi kerékvágásba… Sajnos nemcsak számos fesztivált és külföldi zenekarok koncertjeit kell nélkülöznünk, de a különböző újdonságok is – bár gyakran bejelentik őket – hónapokat késve érkeznek a boltokba, legyen szó gitárról, billentyűs hangszerről vagy erősítőről. Ettől függetlenül igyekszünk beszámolni az érdekesebb újdonságokról, lemezekről, és persze a tesztek, interjúk sem maradhatnak el. Augusztusi számunkban három interjú olvasható, a fennállásának 10. évfordulóját dupla lemezzel ünneplő Fatal Error zenekart és Rácz Gergőt kerestük meg kérdéseinkkel, de interjú készült a francia TwoNotes cég alapító-igazgatójával is, amiben az egyre elterjedtebb Impulse Response – IR – technológia hátteréről kérdeztük. Tesztet olvashattok az Ibanez Platinum sorozat egyik remek akusztikus modelljéről, a Platinum PA 230E gitárról, valamint az év elején ráncfelvarrást kapott Paul Reed Smith SE Custom 22 SY félüreges gitárról. Bemutatunk egy dalgyártó munkaállomást, a Roland Verselab MV-1 groove boxot, amivel bizonyos műfajokban az alapoktól a keverésig el lehet készíteni egy dalt. A lap végén egy kétoldalas írásban mutatjuk be a Yamaha – szerintünk legérdekesebb, pillanatnyilag is kapható – akusztikus gitárjait. Természetesen számos további technikai és zenei hír is található az aktuális lapszámban, amit multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még mindig 695 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal – minden páros hónap elején – megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, az 1-453-1040 telefonszámon Holló Tibor kollégánknál, vagy akár online felületünkön is megteheti a: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html oldalon. A Zenész Magazin következő nyomtatott száma 2021 október elején jelenik meg.