Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin 226., júniusi száma Megjelent a Zenész Magazin 226., júniusi száma Már a nagyobb hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 226., júniusi száma interjúkkal, zenei hírekkel, tesztekkel, technikai újdonságokkal, lemezajánlóval.

Talán lassan újraindulnak a koncertek, és így idővel ismét lesznek koncertbeszámolók is a lapban, de az az igazság, hogy egyelőre nagyon lassan szivárognak a hírek még a hazai előadók koncertjeiről is. Szóval most lekell mondanunk a koncertbeszámolóról, de két interjút is olvashattok a júniusi lapban. Péterffy Borit kérdeztük a tavaly megjelent Szikra című albumuk és a Kelenföldi Erőműben megtartott online koncertük kapcsán, valamint a gödöllői Helo Zep! rockbanda frontemberével, Rotten Zsoltival beszélgettünk. Négy teszt került az aktuális lapszámba, ebből kiemelném a nagyon kedvező árához képest meglepően jól teljesítő NUX MG-300 multieffektről szóló írásunkat, és egy igazi csemegét, a Warm Audio cég WA-84 típusú kismembrános kondenzátor mikrofonját, ami a legendás Neumann KM84 megfizethető árú reinkarnációja. Természetesen számos technikai hír és lemezajánló is olvasható az aktuális lapszámban, amit multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még mindig 695 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal – minden páros hónap elején – megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, az 1-453-1040 telefonszámon Holló Tibor kollégánknál, vagy akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html oldalon. A Zenész Magazin következő nyomtatott száma 2021 augusztus elején jelenik meg.