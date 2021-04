Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin 225., áprilisi száma Megjelent a Zenész Magazin 225., áprilisi száma Holnaptól a hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 225., áprilisi száma interjúkkal, zenei hírekkel, tesztekkel, technikai újdonságokkal.

Bár a zeneipart is kőkeményen sújtó járvány továbbra is velünk van, úgy tűnik a hangszergyártók változatlan energiával hozzák ki újdonságaikat. Így koncertekről sajnos nem számolhatunk be, de technikai újdonságokról annál inkább. Aktuális számunkban tesztet olvashattok a Fractal Audio FM-3 multieffektről, két különböző kategóriát képviselő akusztikus gitárról: Ortega RCE138-T4 és Taylor American Dream AD17e modellekről és bemutatjuk az Ibanez két sorozatának új modelljeit is.

Az interjúk sem maradhatnak el, három különböző stílusban jeleskedő előadót, zenekart – Gájer Bálintot, a BittnerSweet frontemberét Bittner Dánielt, és a KIES zenekart – kérdeztünk terveikről és a szürreális jelenről.