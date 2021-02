Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin 224., februári száma Megjelent a Zenész Magazin 224., februári száma Már a hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 224., februári száma interjúkkal, zenei hírekkel, tesztekkel, technikai újdonságokkal. Idén az ismert okokból a világ legnagyobb zeneipari kiállítása, a téli NAMM Show 2021 az online térbe kényszerült Believe in Music címmel. A legtöbb gyártó kedvét ez nem vette el, szép számmal jelentettek be új termékeket, azonban az események pont lapzártánk idejére estek, így az ott debütáló újdonságok javáról online felületünkön és következő lapszámunkban számolunk be. Három interjút és három tesztet találtok a februári lapban, ezekből kiemelném az Alvin és a Mókusok frontemberével, Alvinnal, valamint a Kaukázus zenekar alapító-énekes-gitárosával Kardos-Horváth Jánossal készült interjúnkat, de érdekes lehet Balanyi Szilárdnak, a Quimby billentyűsének szóló projektjét bemutató beszélgetés is. A tesztek közül kiemeléném az Ortega RCE238SN különleges elektroakusztikus gitárról szóló írást, mert egy izgalmas, többféle irányzatot ötvöző hangszert ismerhettünk meg, és az ESP E-II Horizon NT 7B bariton gitárokat bemutató anyagunkat. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még mindig 695 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal – minden páros hónap elején – megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, az 1-453-1040 telefonszámon Holló Tibor kollégánknál, vagy akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html oldalon. A Zenész Magazin következő nyomtatott száma 2021 április elején jelenik meg. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó