Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin 223., decemberi száma Megjelent a Zenész Magazin 223., decemberi száma Már a hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 223., decemberi száma interjúkkal, zenei hírekkel, tesztekkel, technikai újdonságokkal.

Decemberi számunkban ismét három különböző műfajban alkotó zenésszel, zenekarral készítettünk interjút, így Szakács Gergő, a Follow the Flow énekese vall önmagáról, beszélgettünk a Kerekes zenekar tagjaival és egy fiatal gitáros, Barkóczi Bence mesélt Dark Phase lemezük kapcsán a Meristem formációról. A tesztek közül talán a Tama Club-Jam Flyer dobszettről szóló írást emelném ki, de bemutatjuk az Eventide nagy tudású Blackhole Reverb pedálját, a Blackstar új Acoustic: CORE 30 kombóját és olvashattok a Roland Fantom 2.0 frissítésről és a Roland billentyűket érintő egyéb újdonságokról. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még mindig 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal – minden páros hónap elején – megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, az 1-453-1040 telefonszámon Holló Tibor kollégánknál, vagy akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html A Zenész Magazin következő nyomtatott száma 2021 február elején jelenik meg.