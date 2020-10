Címlap » Hírek » Megjelent a Zenész Magazin 222., októberi száma Megjelent a Zenész Magazin 222., októberi száma Péntektől már a hírlapárusoknál a Zenész Magazin legfrissebb, 222., októberi száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, lemezkritikával. A zeneipar egyelőre igencsak takaréklángon üzemel, de sajnos ezt tudomásul kell vennünk. Talán a lemez- és klipkészítés, ami egy kicsit más trendet mutat, úgy tűnik a zenészek ezekre a területekre összpontosítják kreatív energiájukat. Októberi számunkban a számos technikai- és zenei hír mellett öt tesztet és három interjút találtok, melyek közül kiemelném a Blackstar Unity Elite basszus rendszeréről szóló írásunkat, mert ez a basszus cucc levett minket a lábunkról. A Tama Superstar Classic Neo-Mod „roham” cuccát Németh-Szabó Tamás tesztelte, koncerten is kipróbálta, tehát érdemes elolvasni milyennek találta ezt a kompakt szettet. A Bose-700 aktív zajszűrős fejhallgató nem éppen referencia fejhallgató, de technikai újdonsága okán, mégis érdemesnek találtuk a tesztelésre. Kékkői Zalánnal készült interjúnkat többek között kezdő, fiatal gitárosok figyelmébe ajánlhatjuk, mert a beszélgetésből kiderül, hogy mennyi munka van abban, mire valaki országosan jegyzett gitárossá válik. A New Friend Request zenekar frontemberével második albumuk kapcsán beszélgettünk, de interjút olvashattok a feltörekvő Chain Bridge Pop zenekar énekesével is. Lemezkritikát közlünk a groove metalban utazó Omega Diatribe negyedik albumáról, ami Metanoia címmel jelent meg a Metal Scrap Records gondozásában. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, még mindig 595 forintos áron. Aki pedig úgy dönt, hogy előfizet az évente 6 alkalommal – minden páros hónap elején – megjelenő pazar kiállítású nyomtatott Zenész Magazinra, az 1-453-1040 telefonszámon Holló Tibor kollégánknál, vagy akár online felületünkön is megteheti: http://www.zeneszmagazin.hu/elofizetes2.html oldalon. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó