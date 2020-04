Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Megjelent a Tom Morello Soul Power Stratocaster Megjelent a Tom Morello Soul Power Stratocaster Már régóta terjedtek olyan pletykák, hogy Tom Morello valamin együtt dolgozik a Fender céggel, végül a 2020-as NAMM Show-n tették hivatalossá, hogy megjelenik a Soul Power Stratocaster, a Fender Artist Signature sorozat legújabb modellje.

A gitár arra a módosított Designer Series Strat-ra épül, amit Morello az Audioslave-ben használt, azonban számos szellemes újítást is találunk a modellen, de nézzük először az alapokat! A Soul Power Strat szegélyezett égerfa testtel és csavarozott "Deep C" profilú jávorfa nyakkal készül, a nyakon 9.5"-14" között változó rádiuszú rózsafa fogólappal, melyen 22 médium jumbo érintő kapott helyet. A húrlábpozícióba egy single-coil méretű Seymour Duncan Hot Rails humbuckert telepítettek, míg középen és a nyaknál két Fender Noiseless single-coil dolgozik. Az elektronika kezelését a Fendernél szokásos egy főhangerő, két hangszíngomb, ötállású pickup váltó kombóval abszolválhatjuk. Morello avantgárd játékstílusának kiszolgálása érdekében a Soul Power Stratot süllyesztett double-locking Floyd Rose tremolórendszerrel, satus Deluxe Cast hangolókulcsokkal, Floyd Rose® FRT satus felső nyereggel és egy kill-switch kapcsolóval is ellátták, a Morello-szerű „dadogó” hatású effektekhez. A Soul Power Strat teste látványos fényes fekete poliészter lakkozást kapott, míg a nyak selyemfényű finish-sel rendelkezik. A fekete színhez jól illenek a krómszínű szerelvények, a krómozott koptatólap és a potmétereken látható recézett, Telecaster-jellegű krómozott gombok. A feltűnő Soul Power matrica a tartozék keménytokban található, és virtus dolga, hogy ki ragasztja fel…

Itt kell megjegyeznünk, hogy Tom Morello-nak ez a Soul Power Strat az első signature modellje, és soha nem volt endorsere egyetlen cégnek sem. A Guitar World-nek adott interjújában elmondta, hogy mindezek ellenére miért született meg ez a signature modell. „Nagyon büszke vagyok erre a gitárra, de a projekt soha nem jött volna létre, ha nem lenne jelentős jótékonysági és szociális vonatkozása az egész történetnek, és nem ajándékoznánk gitárok százait két szervezetnek.” A gitárokból kap Wayne Kramer Jail Guitar Doors szervezete, ami hangszerekkel vesz részt a börtönökben lévő elítéltek rehabilitációjában, oktatásában, valamint a Fender Play Foundation, ami helyi ifjúsági szervezeteknek és iskoláknak adományoz számos gitárt. A gitár tájékoztató ára 1 449 EUR, további részletek: Fender. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó