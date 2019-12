Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Megjelent a Kiss gitárosának új Epiphone modellje Megjelent a Kiss gitárosának új Epiphone modellje A Kiss gitárosának, Tommy Thayernek új Epiphone signature modelljén a Seymour Duncan JB humbuckerek mellett a különleges Electric Blue finish vonzza leginkább a tekintetünket. Az Epiphone, a megfizethető professzionális gitárok gyártója, bemutatta a KISS legenda, Tommy „Spaceman” Thayer legújabb signature modelljét, az Electric Blue Les Pault. Minthogy Tommynak ez a negyedik Epiphone modellje, bizton állíthatjuk, hogy nem idegen számára ez a márka. Ráadásul az új signature gitárt mindenhol csillogó kékség és króm borítja, ha azt mondjuk, hogy ez a hangszer nem szürkül bele a tömegbe, akkor még finoman fogalmaztunk. Az Electric Blue Les Paul mahagóni testére jávorfa top került, és a látványos Electric Blue lakkozást a Les Paul Custom modellekre jellemző, hétrétegű fekete-fehér szegélyezés teszi még kívánatosabbá. A 60s SlimTaper profilú nyak is mahagóniból készült, melyre indiai laurel fogólapot ragasztottak, a Les Paulnál sztenderdnek számító trapéz alakú pozíciójelölőkkel. A hangszer menzúrája – egy Les Paultól elvárható módon – 24,75 inches, a 12”-os rádiuszú fogólap 22 médium jumbo érintőnek biztosít helyet, a Graph Tech felső nyereg szélessége pedig 1,69”. Az Electric Blue Les Paul hang „részlegében” Seymour Duncan JB humbuckerek dolgoznak. A nyaki hangszedő csillogó króm házat kapott, míg a húrláb pickup nyitott tekercsű JB humbuckerében a lakkozáshoz passzoló kék csévetestek láthatók. A kezelőszervek a Les Paultól megszokott két hangerő, két hangszín és egy háromállású pickupváltó. A króm szerelvények és a kék potmétergombok is hozzájárulnak a gitár egyedi arculatához, ráadásul a koptatólap és a merevítő pálca takarólapja akár tükörként is használható – igazi rock’n’roll stílus! A fej hátoldalát KISS „SpaceMan” logó és Tommy Thayer aláírása díszíti. Tommy klasszikus Lock Tone ABR húrlábat és Stop Bartail húrtartót, valamint 18:1 áttételű Grover Rotomatic húrgépeket választott a megbízható és gyors hangoláshoz és tiszta intonációhoz. „Mindig az a célom, hogy valami olyasmit hozzak létre, ami látványos és nagyon jól szól a Kiss színpadán” – mondta Tommy az új signature gitárról. „Kell, hogy legyen benne valami hivalkodó, a megjelenésének, esztétikájának kiemelkedőnek kell lennie. Remélem ezt sikerült elérnünk az új Electric Blue Les Paul modellel.” A Tommy Thayer Electric Blue Les Paul modellekhez is jár a Limitált Élettartam Garancia és a Gibson 24/7/365 Customer Service. A gitár tájékozató listaára 849 USD. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó