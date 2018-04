Címlap » Hírek » Megjelent a Blackstar Unity Pro basszuserősítő sorozat Megjelent a Blackstar Unity Pro basszuserősítő sorozat Már a basszerosok is csatlakozhatnak a Blackstar klubhoz – megjelentek a Blackstar Unity Pro basszus erősítők. Az angol Blackstar Amplificationt több mint egy évtizede négy lelkes és tehetséges fiatal srác hozta létre: Ian Robinson, Bruce Keir, Paul Hayhoe és Richard Frost. Nem akármilyen munkahelyet hagytak ott, hanem bizony Jim Marshall cégét. Azóta eltelt jó pár év és megfizethető árú remek Core sorozatuknak, valamint a drágább butik stílusú erősítőiknek köszönhetően a Blackstar márka világszerte ismertté vált. A cég most kihozta története első basszuserősítő sorozatát, a Blackstar Unity Pro Bass-t. A Blackstar szakemberei elmondták, hogy az erősítőket teljesen az alapoktól basszusgitárosok tervezték basszusgitárosok számára, és a két fő szempont az egyszerűség és a teljesítmény volt. A sorozat nem kevesebb, mint 5 féle kombót tartalmaz – 30-500 W-ig terjedő teljesítménnyel – plusz egy 250 W-os aktív hangfalat. Mielőtt rátérnénk a sorozat újdonságaira, elmondjuk, hogy mindegyik erősítő kezelőpaneljén három sávos EQ-t, ezen belül félparametrikus középszabályzást, Master és Gain szabályzót (túlvezérlés jelző LED-del), valamint a bementnél egy aktív/passzív (0 dB / -10 dB) kapcsolót találunk. Számos érdekes extra jellemzi a sorozat erősítőit azonban némelyik csak a nagyobb modellekben található meg. Akkor nézzük, melyek a legfontosabb újdonságok a Blackstar új basszus sorozatában! Unity 30, a legkisebb modell Voices – kivételes hangszínbeli sokoldalúság

A hagyományos hangszínt alakító szabályzók mellett még összesen 3 Voice közül választhatunk: Classic, Modern és Flat. A Classic hangzást a klasszikus csöves sound inspirálta, vintage EQ beállítás tartozik hozzá. A Modern Voice állásban magas kivezérlési tartalék és széles dinamikai tartomány áll rendelkezésünkre, míg a Flat beállítás teljesen egyenes, transzparens megszólalást biztosít. (A kisebb verziókban a 3 Voice: Classic, Modern és Overdrive.) Első és hátsó kezelőpanel Unity 30-tól Unity 120-ig Response Control – három különböző karakterű végerősítő

Linear, ami erőteljes, jól artikulált, konkrét basszus érzetet nyújt, 6L6 a legendás végcsövek ütős hangzásával és harmonikus torzításával, míg a 6550 a nagyteljesítményű amerikai csövek dinamikáját és high-power hangzását tudja. A Response Control csak a nagyobb teljesítményű modellekben – Unity 250, Unity 500 – áll rendelkezésre. Drive szekció

A Drive szekció 3 féle beépített overdrive hangzást kínál – Overdrive / Distortion / Fuzz – a nagyobb modelleknél nemcsak a mértékét, hanem a tiszta hanghoz kevert arányát is szabályozni lehet. A Unity 30, 60 és 120 esetében a Drive a három Voice egyike, és nincs külön szabályzógombja. Első kezelő panel Unity 250 és Unity 500 Kórus, Kompresszor és Octaver

A beépített kórus effekt az összes modellben megtalálható, akárcsak a kompresszor. A két legnagyobb modellnél – Unity 250, Unity 500 – a kompresszálás mértéke is állítható. Az Octaver effekt szintén csak a Unity 250, Unity 500 típusokban szerepel. Érdekessége, hogy lefelé és felfelé is tud egy oktávot emelni, mélyíteni és keverhető az eredeti és az effektezett hang aránya. Ezekkel a beépített funkciókkal a legkülönlegesebb basszus sound is kikeverhető. Hátsó panel Unity 250 és Unity 500 Professzionális csatlakozási lehetőségek

Az új kombókat gazdagon ellátták ki- és bemeneti lehetőségekkel. Ha a hátsó paneleket szemügyre vesszük, látható, hogy a kisebb – Unity 30, 60 és 120 – modelleken is lábkapcsoló csatlakozó, MP3/vonal bemenet, 6,3 mm-es szintszabályzóval ellátott fejhallgató kimenet, szimmetrikus XLR kimenet, földleválasztó kapcsoló és úgynevezett Cabinet Link kimenet is található. Erre az utóbbira majd még visszatérünk. Bár a fent felsorolt lehetőségek is számosak, a Unity 250, Unity 500 még több csatlakozási lehetőségek kínál. A fent felsorolt ki- és bemenetek mellett a következő csatlakozókat és szabályzókat találjuk a két nagyobb kombó hátsó paneljén: USB port, hangszóró emulált kimenet, effekt send/return, kórus szintszabályzó és Octaver Blend poti, amivel az effektezett és száraz hang arányát keverhetjük. Az összes modellen megtalálható Cabinet Link arra szolgál, hogy a szintén most debütáló Unity 250 Active hangfalat bármelyik kombóhoz csatlakoztathassuk, további 250 W extra teljesítmény elérése érdekében. Itt kell megemlíteni, hogy a Unity 250 Active láda bár aktív és 250 W teljesítményt tud, passzív módban is használható. Fontos még, hogy ezen a hangfalon az XLR bemenet mellett egy Cabinet Link Thru XLR csatlakozó is található, ami további aktív ládák összefűzését teszi lehetővé. Könnyű kiszámolni, hogy ha egy Unity 500 erősítőhöz további kettő, vagy több Unity 250 Active ládát állítunk rendszerbe, akkor milyen teljesítmény érhető el. Eminence Opus hangszórók Hangszórók A Unity 30 és Unity 60 kombókban egy darab egyedi tervezésű 8, az utóbbiban 10 inches hangszóró dolgozik. A Unity 120 modelltől felfelé Eminence Opus hangszórók nyomják a tökéletes basszus hangot. Ezeket a hangszórókat az Eminence a Blackstarral együttműködve, kifejezetten az új sorozathoz tervezte és hangolta. Unity 30 – 1 x 8” egyedi Blackstar

Unity 60 – 1 x 10 egyedi Blackstar

Unity 120 – 1 x 12” Eminence Opus

Unity 250 – 1 x 15” Eminence Opus

Unity 500 – 2 x 10” Eminence Opus

Unity 250 Active láda – 1 x 15” Eminence Opus Úgy tűnik, hogy Blackstar hírneve, népszerűsége minőségi gitárerősítőiknek köszönhetően exponenciálisan emelkedett az elmúlt évek során. A basszerosok eddig az oldalvonalon kívülről figyelték az eseményeket, de végül, a Blackstar felé küldött igényeik, kéréseik meghallgatásra találtak, és most már ők is a buli részesei. A Unity Pro sorozattal és a hozzátartozó 250 W-os aktív ládával olyan kínálatból válogathatnak, ami méltó a Blackstar hírnevéhez. Árak: Mezzoforte Hangszeráruház



Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó