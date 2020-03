Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Megjelent a Blackstar Fly 3 Acoustic mini erősítő Megjelent a Blackstar Fly 3 Acoustic mini erősítő A Blackstar első akusztikus erősítőinek, a Sonnet 60 és 120 kombóknak sikeres debütálása után az angol cég bemutatta bestsellernek számító FLY 3 sorozatának új, akusztikus modelljét. Sok versenytársa akadt, de a Blackstar Fly 3 a mai napig megmaradt a „igazán jó hangú mini erősítő” státuszában, most pedig a brit erősítőgyártó kihozta az akusztikus gitárosok számára tervezett új mini kombóját. Ha a kezelőpanelre pillantunk látható, hogy a hangerő mellett a kétsávos EQ (Treble, Bass) áll rendelkezésünkre, de a kétállású Shape gombbal választhatunk az egyenes átvitel, vagy az akusztikus gitároknak sokszor kedvezőbb „középvágás, enyhe mély- és magas emelés” között. A beépített, természetes hangzású Echo effekt hosszát dedikált potméterrel állíthatjuk. Külső jelet, kísérő sávot is küldhetünk telefonról, vagy MP3 lejátszóról a 3,5 mm-es sztereó bemenetre, illetve gyakorolhatunk fejhallgatóval is, amit a hangfal emulált kimenetre csatlakoztathatunk. Az erősítő 3 W teljesítményt ad le, ami egy 3 inches egyedi gyártású hangszórón keresztül szólal meg. Ha ez kevésnek bizonyulna, akkor a Fly 103 Acoustic aktív kiegészítő hangfallal ezt megduplázhatjuk, ami egyben szélesebb sztereó hatást is eredményez. (A két egység összekötése a Fly 103 Acoustic saját beépített kábelével lehetséges.) Az új akusztikus mini erősítő megvásárolható Fly 3 Acoustic Pack-ként is, a csomagban a Fly 3 Acoustic erősítő mellett a Fly 3 Acoustic aktív hangfalat, valamint egy PSU-1 tápegységet találunk, mellyel mindkét mini erősítőt üzemeltethetjük. A Blackstar Fly 3 akusztikus erősítő nemcsak elektroakusztikus gitárhoz, hanem ukeleléhez, mandolinhoz, és más pickuppal felszerelt akusztikus hangszerhez is ideális. Ajánlható gyakorló erősítőnek, kiegészítő hangfallal utcazenészeknek, személyi monitornak, PC hangfalnak, akár zenehallgatásra is. A Blackstar Fly 3 Acoustic 6 db AA elemmel is üzemeltethető, normál körülmények között nagyjából 55 órán keresztül, de külön megvásárolható AC adapter is csatlakoztatható hozzá. További, részletesebb videó a Zenész Magazin YouTube csatornáján, amire ITT feliratkozhatsz. Fontosabb adatok

Teljesítmény: 3 W

Hangszóró: 3”

Effekt: visszhang

Méret: 170 x 126 x 102

Súly: 0,9 kg

Ár: 23 900 Ft A Blackstar termékek hazai és európai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó