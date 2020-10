Címlap » Teszt / Bemutatás » Erősítők » Megjelent a Blackstar ACOUSTIC:CORE 30 kombó Megjelent a Blackstar ACOUSTIC:CORE 30 kombó A Blackstar a napokban mutatta be CORE sorozatának első akusztikus modelljét, az ACOUSTIC:CORE 30 kombót. Az utóbbi időben meglehetősen sok neves erősítőgyártó mutatott be könnyen hordozható, viszonylag kisebb teljesítményű – gyakran sztereó – akusztikus erősítőket. A Blackstar már korábban beszállt ebbe a versenybe Blackstar Sonnet akusztikus kombóival és talán ide sorolhatjuk a Blackstar Fly 3 Acoustic mini erősítőt is, bár ezen nincs mikrofon csatorna. Ugyanis ezeknek az akusztikus erősítőknek közös jellemzője a kétcsatornás kivitel – hangszer és mikrofon – és az adott csatorna céljaira optimalizált professzionális effektek. A Blackstar a napokban mutatta be CORE sorozatának első akusztikus modelljét, az ACOUSTIC:CORE 30 kombót. Mielőtt még belemennénk az új akusztikus erősítő speciális szolgáltatásaiba, vessünk egy pillantást a kezelő panelre és a sztenderd funkciókra!

Kezelőpanel

Az hangszer csatorna a szokásos 6,3 mm-es jack bemenetet kapta és a Gain poti után kétsávos (Low, High) EQ áll rendelkezésünkre, majd következnek a sztereó Kórus és a Reverb kezelőgombjai. A mikrofon csatorna természetesen kombó XLR/ Jack bemenettel rendelkezik, itt háromsávos EQ-t kapunk (Low, Mid, High) és a sztereó zengető gombja zárja a sort. A két csatornához egy közös Master hangerő tartozik. A kezelőpanelen kapott helyet a lábkapcsoló jack aljzata és a gerjedést kiküszöbölni hivatott Phase kapcsoló is.

Szuper széles sztereó

Az ACOUSTIC:CORE 30 a Blackstar Super Wide Stereo technológiáját alkalmazza és 2 x 15 W teljesítménnyel hajtja meg a két 5 inches hangszórót. A sztereó hangzás előnyeit használja ki a hangszer csatorna Enhance, és a mikrofon csatorna Vocal Clarity funkciója. Ezekkel a lehetőségekkel, és a sztereó effektekkel teltebb, szélesebb hangzást adhatunk a gitárnak és az éneknek egyaránt.

Ki- és bemenetek, felvétel, streaming

A kezelőpanelen találjuk a sztereó Line Out/Phones aljzatot, melyhez fejhallgatót, felvevő eszközt csatlakoztathatunk, de innen akár a keverőpult felé is küldhetünk jelet. A Line in/Streaming csatlakozó már több érdekességet tartogat, ugyanis ez egyszerre sztereó ki- és bemenet. Egy 3,5 mm-es TRRS csatlakozóval ellátott kábellel innen jelet küldhetünk egy okostelefonra de az okos eszközön lévő zenét, kísérő sávot is lejátszhatjuk, színpadon élőben így további hangszerekkel egészíthetjük ki játékunkat. Ez így elsőre nem hangzik nagyon izgalmasnak, de gondoljunk bele, egy okostelefonnal kiváló hangminőségű videót vehetünk fel, vagy akár élőben streamelhetjük játékunkat, pl. olyan alkalmazásokkal, mint a GarageBand és az Instagram Live. Ilyenkor a videó és a hang automatikusan szinkronba kerül. Ha nem streamelünk, hanem rögzítjük játékunkat, és utána a telefonon visszanézzük, a hang az ACOUSTIC:CORE 30 erősítőn fog megszólalni szuper minőségben. (Lásd: fenti videó!) Az USB kimenetet számítógéphez csatlakoztatva audió interfészként is használhatjuk az erősítőt, négy független csatornán küldhetünk direkt, és processzált jelet a számítógépre felvétel céljából, az alábbi módon: USB Channel 1 + 2: a gitár és ének csatorna kevert sztereó jele, Reverb és Kórus effekttel

USB Channel 3: az 1. csatorna EQ utáni, effekt nélküli jele

USB Channel 4: a 2. csatorna EQ utáni, effekt nélküli jele A kombó hátoldalán még egy XLR D.I. kimenetet is találunk, melyen a két csatorna kevert effektezett sztereó jelét küldhetjük a PA rendszer felé. A Master hangerő nincs hatással erre a kimenetre. Tápellátás és kiegészítők

Az erősítőt a tartozék DC adapterrel üzemeltethetjük, de opcionálisan használható hozzá a külön megvásárolható Blackstar PB-1 PowerBank, ami 4-8 óra közötti üzemidőt tesz lehetővé, és így bárhol használhatjuk az erősítőt. Az ACOUSTIC:CORE 30 kombó a nekünk megfelelő szögben hátra dönthető a láda aljából kitekerhető kitámasztó rúd segítségével. Külön megvásárolható tartozék az SA-2 állványadapter, melynek segítségével a kombót állványra is helyezhetjük, valamint a az FS-18 multifunkciós lábkapcsoló mellyel a két csatorna effektjeit kezelhetjük. A videókat megnézve feltűnően szép sztereó hangzásokat produkál az ACOUSTIC:CORE 30, felszereltsége kiváló, és a Line in/Streaming csatlakozás olyan lehetőségeket kínál, melyekkel más, hasonló erősítők esetében nem találkozunk. A 89 900 forintos ár tudásához képest szerintünk kedvező. Fontosabb adatok



Teljesítmény (RMS): 30 W sztereó (2x15 W)

Hangszórók: 2 x 5”

Súly: 6,3 kg

Méretek: 375 x 292 x 185 mm (szélesség x magasság x mélység)

Ár: 89 900 Ft

A Balckstar hazai és európai forgalmazója a Sound Service. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó