Megjelenik a Metal Iskolája kiadvány magyarul Megjelenik a Metal Iskolája kiadvány magyarul Gitár workshoppal és metal koncerttel egybekötött könyvbemutató május 26-án és 27-én, Budapesten és Győrben. Május végén a Zenész Magazin gondozásában Magyarországon megjelenik az első Metal Iskolája című kiadvány, kottákkal, CD-vel, tippekkel, jól felépített, tematikus gyakorlatokkal azoknak a gitárosoknak, akik mindig nyitottak az újra, és nem gondolják azt magukról, hogy már mindent tudnak a műfajról. Németország legismertebb metal gitárosa, Alex Scholpp – akinek Stuttgartban saját metal gitár iskolája van – nekik állította össze a School of Metal, magyarul a Metal Iskolája című anyagot. A kiadvány kézbe vehető formátumban 150 oldalon vezeti be az érdeklődőket a metal gitározás tudományába, a Metallica, a Guns N' Roses, a Megadeth, Joe Stariani és Eddie Van Halen legnagyobb szólóinak segítségével, ami minden metalista számára kötelező "olvasmány".

Grog Lisee - basszusgitár

A Metal Iskolája Alex személyes jelenlétében, és közreműködésével kerül bemutatásra Budapesten és Győrben. Május 26-án 17:30-tól a budapesti Mezzoforte Hangszeráruházban, 27-én pedig 18 órától a győri Hangszerdiszkont üzletében találkozhattok Alex Scholpp-pal. Mindkét helyen metal gitár workshopot tart és utána következik egy kis metal koncert Grog Lisee basszusgitáros és Nicki Skistimas dobos, a két Metal Lady közreműködésével.

Nicki Skistimas - dob Metal gitár workshop, metal koncert és könyvbemutató

Mezzoforte Hangszeráruház, 2017. május 26. – 17:30

Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25.

Hangszerdiszkont, 2017. május 27. – 18:00

9024 Győr, Bartók Béla út 1. Mindkét rendezvény ingyenes!