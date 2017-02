Címlap » Hírek » Megismerhetjük a Margaret Island Bakancslistáját Megismerhetjük a Margaret Island Bakancslistáját A csapat 2017 első negyedévében az ország leghíresebb klubjaiban ad várhatóan teltházas koncerteket. A tavaszi turné egyik csúcspontja egy születésnapi koncert lesz május 4-én a Budapest Parkban. A Margaret Island tavaly nyáron az egyik legnépszerűbb hazai fesztiválzenekaraként bejárta az egész országot. A sikerre való tekintettel most ismét turnéra indulnak, amelyet Debrecenben meg is nyitottak egy teltházas koncerttel. A korábbi és a decemberben megjelent „Bakancslista” című albumuk anyagát hallhatjuk országszerte egy-egy örömzenélés keretében. A repertoárban többek között legújabb slágerük, a „Veled minden” is szerepel, amely már második hete listavezető a Petőfi Rádióban. A turné végállomása a Margaret Island eddigi legnagyobb koncertje lesz a Budapest Parkban május 4-én, ahol harmadik születésnapjukat ünneplik majd meg a rajongókkal közösen. „Rengeteg olyan dolog történt velünk az utóbbi időben, amiről kiskorunk óta álmodoztunk, így kihúzhattuk a saját bakancslistánkról. Ezekből az élményekből íródtak az új lemez dalai, de vágyaink beteljesülésének tartjuk ezt az országos turnét, és a harmadik születésnapi koncertünket is a Budapest Parkban, amire már nagy izgalommal készülünk” – nyilatkozta Lábas Viki, énekes. Margaret Island 2017 tavaszi turné állomásai: febr. 11. – Debrecen - Roncsbár febr. 18. Kapuvár – Shop-Stop febr. 25. Székesfehérvár – Fezen Klub márc. 4. Kecskemét – TEKA márc. 10. Szolnok – Váróterem

márc.11. Kiskunfélegyháza- Rocktár

márc.16. Nagyvárad – Moszkva Kávézó

márc.18. Gyöngyös – Start Műhely

márc.23. Nagykanizsa – Hevesi Sándor Művelődési Központ márc. 24. Veszprém – Expresszó

márc. 25.Kaposvár – Hang-Ár márc. 31. Mosonmagyaróvár – Klub Faház ápr. 01. - Tatabánya – Roxxy Music máj.04. - Budapest Park





www.goldrecord.hu https://www.facebook.com/margaretisland http://bit.ly/1zUc7m3

http://apple.co/2ku9tPf

http://spoti.fi/2lrWAtf

http://bit.ly/2lyAkdW Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó