Címlap » Hírek » Meghalt Rick Parfitt, a Status Quo énekes-gitárosa Meghalt Rick Parfitt, a Status Quo énekes-gitárosa A Status Quo angol rockzenekar vezéralakjának halálhírét menedzsere, Simon Porter jelentette be Londonban. Parfitt az eddigi információk szerint egy súlyos fertőzés miatt a csütörtökön került egy spanyol kórházba. A 68 éves zenész nem bírt el a betegséggel, szombaton elhunyt. Részleteket eddig sem a családja, sem zenekar nem közölt. A gitáros már évtizedek óta komoly egészségi problémákkal küszködött, 1997-ben szívműtéten esett át, 2005-ben gégerákkal kezelték, 2011-ben szívrohamot kapott, és az idén nyáron is szívroham gyanújával szállították kórházba Törökországban - írja az MTI. Az egészségi állapotához nagy mértékben hozzájárult, hogy erős dohányos volt, valamint az alkohollal is gondjai voltak. "Mindannyian hittük azonban, hogy Rick legyőzhetetlen, tekintve, hogy hányszor állt talpra olyan helyzetekből, amilyenekből az átlagember biztosan nem került volna ki élve" – fogalmazott a Status Quo menedzsere. Októberben bejelentette, hogy romló egészségi állapota miatt nem tud többé színpadra lépni az együttessel. A Sky News brit hírtelevíziónak szeptemberben adott interjúban kijelentette: a rock and roll-életformáért az emberi szervezet valamikor "mindenképpen benyújtja a számlát (…) Most jött el az ideje, hogy ezt a számlát én is befizessem".