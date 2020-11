Címlap » Hírek » Meghalt Mihály Tamás, az Omega basszusgitárosa Meghalt Mihály Tamás, az Omega basszusgitárosa 73 éves korában elhunyt Mihály Tamás, az Omega együttes Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas basszusgitárosa. Mihály Tamás meghatározó alakja volt a hazai rockzenének, az Omega mellett szólólemezei és színpadi művei is maradandóak. Emlékét örökre megőrizzük – írták a zenekar Facebook-oldalán. Mihály Tamás játszott a Scampolo és a Non-Stop együttesekben, majd 1967-ben csatlakozott az Omegához. 2006-ban az 1956-os forradalom jubileumára készült 56 csepp vér című musical zenéjét komponálta. 2014-ben játszott utoljára az Omegával, visszautasította az együttes felcsúti fellépését, bár távozása után azt mondta, bizonyos feltételek teljesülése esetén nem zárkózna el a közös munka újrakezdésétől. Ő mutatta be a többieknek Presser Gábort, velük kezdődött az Omega első nagy korszaka. Kettejük hangszeres tudása, klasszikus zenei képzettsége nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a zenekar a magyar zenekarok élvonalába kerüljön. Presser kilépése után a legtöbb Omega-dalt ő írta (Molnár György mellett), köztük olyan remekműveket, mint a Szvit vagy a Nem tudom a neved. A 7-13. albumokon az egész együttes jegyezte az összes dalt szerzőként, a 14-15. albumon viszont ismét övé a legtöbb szerzemény. A 16. album készítésében kevesebb szerepet vállalt (az 56 csepp vér musical munkálatai miatt), de erre a lemezre is írt dalokat. 1983-ban szólóalbumot készített Szintetizátor-varázs címmel, amin Liszt Ferenc és Richard Wagner szerzeményeit dolgozta fel. 2006-ban az 1956-os forradalom jubileumára készült 56 csepp vér című musical zenéjét komponálta. 2007-ben Artisjus-díj elismerést kapott. 2008-ban a Magyar Dal napján egy alkalmi Omega Tribute Band vezetőjeként lépett fel, Kalapács József, Keresztes Ildikó és Roy vendégszereplésével. 2011-ben újabb szólóalbuma készült, olyan közreműködőkkel, mint Horváth Charlie, Somló Tamás, Presser Gábor, Nagy Feró és Meződi József. Három nappal korábban Benkő László billentyűs, zeneszerző hunyt el a legendás együttes tagjai közül. Mihály Tamást, az Omega Liszt Ferenc- és Kossuth-díjas zeneszerző basszusgitárosát az Emberi Erőforrások Minisztériuma saját halottjának tekinti. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó