Címlap » Hírek » Meghalt Little Richard Meghalt Little Richard 87 éves korában meghalt Richard Wayne Penniman, vagyis Little Richard, a rock and roll történetének egyik meghatározó alakja. A zenész szombati halálát előbb fia, Danny Penniman erősítette meg a Rolling Stone-nak, majd egykori ügynöke, Dick Alen a CNN-nek. A rock and roll egyik legnagyobb úttörőjének számító Little Richard halálát csontrák okozta. Nehéz megítélni, hogy a mai fiatalságnak mit mond Little Richard neve, lévén, hogy legnagyobb sikereit az ’50-es évek második felében érte el, de a rock and roll, a rock és zenészek generációinak fejlődésére óriási hatással volt. Olyan előadók és zenekarok rajongtak érte, mint James Brown, Otis Redding, Bob Dylan, Jimi Hendrix, David Bowie, Lou Reed, Elvis Costello, Elton John vagy Patti Smith, de óriási hatással volt például a Rolling Stones, a Beatles, és az AC/DC zenéjére is.

„Hallgattam Little Richardot és Jerry Lee Lewist, és olyan akartam lenni, mint ők” – nyilatkozta Elton John a Rolling Stone Magazinnak 1973-ban. „Bár bennem több volt Little Richardból mint Jerry Lee Lewis-ból, Little Richard stílusa ütősebb volt.”

Little Richard mindent megváltoztató első sikere a Tutti Frutti volt 1955-ben, majd ezt követte a Lucille 1957-ben, és a Good Golly Miss Molly 1958-ban. Mindegyik siker közös jellemzője volt az erőteljes, repetitív zongorajáték, gospel-hatású „kiabálós" ének, a szexuális töltéssel, olykor értelmetlen sorokkal tűzdelt szöveg – „awopbomaloobop, alopbamboom!" Sikerei csúcsán Little Richard hátat fordított a rock 'n' rollnak, prédikátornak állt és a gospelt kezdte játszani. Később ismét visszatért a színpadra, de 1958 után többé már nem sikerült a dalaival bekerül az amerikai Top 10-be, zenéjének hatása azonban kivételesen erőteljes maradt. A Beatles több dalát is feldolgozta, a legismertebb talán a Long Tall Sally. Richard dalai a rock & roll kánon részeivé váltak, évtizedeken keresztül olyan előadók és zenekarok dolgozták fel, mint az Everly Brothers, a Kinks, a Creedence Clearwater Revival vagy Elvis Costello és a Scorpions. Little Richard 1990-ben így mesélt magáról a Rolling Stone Magazinnak: „Mielőtt felléptem volna, már jó ideje énekeltem rock and rollt, de nem nyilvánosan, színpadon, mert féltem, hogy nem fogják szeretni. Soha senkitől nem hallottam, hogy ilyesmit énekelt volna és féltem." Sok évtizedes pályája során fellépett például Bill Clinton elnöki beiktatásán és az atlantai olimpia záróünnepélyén, 1986-ban első körben került be a rock and roll halhatatlanjai közé, majd a kilencvenes évek végén a budapesti Kisstadionban is koncertezett. Tiszteletére az Illés is írt egy számot a hatvanas években. "Soha sem lehetett valamikor rock and roll nélküle / Igazi csoda volt az, amikor Little Richard énekelt" – szólt a dal.