Címlap » Hírek » Meghalt Gallai Péter, a Piramis billentyűse Meghalt Gallai Péter, a Piramis billentyűse 66 éves korában meghalt Gallai Péter, többek között a Piramis és a Bikini zenekarok billentyűse, jelentette be hétfői Facebook-posztjában a Piramis. Gallai írta többek között a Szállj fel magasra zenéjét is. „Szomorúan tudatjuk mindenkivel, hogy Gallai Péter ma éjszaka álmában elhunyt. Péter a Piramis zenekar billentyűse, énekese, szerzője, a zenekar örökös tagja. Döbbenten és mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, osztozunk családja fájdalmában.” Gallai Péter a Nautilus nevű együttesben kezdett zenélni, majd egy koncertjük után Som Lajosék meghívták az éppen alakuló Piramis együttesbe. A Piramis feloszlása után a Bergendy tagja lett, de rövid idő után kilépett, majd pár év külföldi zenélés után, 1985-ben a Bikinihez csatlakozott, ahol nyolc évet töltött el. A Bikini után a Favágókban játszott Vágó Istvánékkal, majd több énekesnek írt dalokat és lemezeket, de ő szerezte a Kolumbusz című rockopera zenéjét, valamint az RS9 Stúdiószínház házi szerzője is volt. Emellett vendégként, majd tagként lépett fel a Piramix zenekarban, mellyel a Piramis koncertprogramját játszották. A zenekari közlemény szerint Gallai Péter olyan Piramis-számok születésénél működött közre, mint a Szabadnak születtem, a Szállj fel magasra, a Mikor megszülettem, a Nem tudom vagy a Más helyen keress, a Bikini tagjaként pedig a Hazudtunk egymásnak, A csillagok ködében, az Eltűnt az élet az utcánkból és a Ha lenne holnap című dalok társszerzője volt. „Nem vagyok egy menő rocksztárfazon, a koncertek után hazamegyek, bekapcsolom a tévét, amerikai filmeket nézek, vagy zenét hallgatok" – mesélte egy interjúban amelyben többek között alkoholfüggőségéről és a Révész Sándorral való kapcsolatáról is nyíltan beszélt. „Révésszel soha többet nem akarok találkozni. Csalódtam benne emberileg. Nem egyszer, többször" – mondta a Piramis énekeséről.

A Piramis tagjai a szombati, Várkert Bazárban megrendezett, Volt egyszer egy Ifipark című koncertjükön is megemlékeznek majd Gallai Péterről.

Gallai Péter személyében egy kivételes zeneszerzőt, nagyszerű muzsikust és énekest vesztett el a hazai zenésztársadalom és a zeneszerető közönség. Forrás: Index Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó