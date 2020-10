Címlap » Hírek » Meghalt Eddie Van Halen Meghalt Eddie Van Halen 65 éves korában meghalt Eddie Van Halen, a legendás gitáros, a Van Halen zenekar alapítója – írja a TMZ. A hírt fia, Wolfgang a Twitteren jelentette be.

A rocksztárhoz közelálló források szerint Van Halen a St. John's kórházban, Santa Monica-ban, családja körében hunyt el a mai napon. A gitáros több mint 10 éve gégerákkal küzdött, ami orvosai szerint átterjedt agysejtjeire és más szerveire. A Van Halen zenekart 1972-ben alapította Eddie, bátyja, Alex dobos, Michael Anthony basszusgitáros és David Lee Roth énekes a kaliforniai Pasadenaban. Az 1978-as Eruption című albumuk jelentős részét Eddie írta, ezzel az albummal kerültek be a '80-as évek köztudatába. Itthon legtöbben talán a Jump című számáról ismerik a bandát. Popkulturális hatását jelzi, hogy Michael Jackson 1983-as slágerében, a Beat It-ben is az ő ikonikus gitárszólóját hallhattuk. Az Eruption c. instrumentális szerzeményben – amit a Guitar World olvasói a „100 Greatest Guitar Solos” második helyére szavaztak – ismerhette meg a világ Eddie tapping szóló technikáját, amit azóta is az ő nevéhez kötnek. Bár előtte már mások is alkalmazták ezt technikát, mégis ő tette széles körben elterjedté és népszerűvé. De a tappingtől eltekintve is elképesztő technikával rendelkezett, gitárhangzása szinte utánozhatatlan volt.

Bár a Van Halen zenekar tagjai időközben kicserélődtek, a Van Halen testvérek állandó pontot jelentettek a banda életében, sőt 2006 óta Eddie fia, Wolfgang volt a banda basszerosa. 2007-ben a zenekart beiktatták a Rock & Roll Hall of Fame-be, 2012-ben pedig a Guitar World minden idők 100 legjobb gitárosának listáján az első helyre választották Eddie Van Halent.