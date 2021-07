Címlap » Hírek » Meghalt Dusty Hill, a ZZ Top basszusgitárosa Meghalt Dusty Hill, a ZZ Top basszusgitárosa A legendás basszeros álmában halt meg houstoni otthonában, Texasban, közölte a zenekar a közösségi médián keresztül. Dusty Hill 72 éves volt.

A halálhírt a zenekar másik két tagja, Billy Gibbons és Frank Beard tette közzé a banda honlapján. „Lesújt minket a ma érkezett hír, hogy cimboránk, Dusty Hill houstoni otthonában, Texasban álmában elhunyt” – írta a zenekar a Facebook oldalán. Halála okáról egyelőre nem tudni semmit. Dusty Hill 1949-ben született Dallasban és tinédzser korában kezdett basszusgitározni, így 20 éves korára már veteránnak számított a dallasi blues/rock világban. 1969-ben költözött Houstonba és ekkor csatlakozott a ZZ Top csapatához, akik éppen akkor írtak alá egy szerződést a London Records-szal. Bár első két albumuk nem volt túl sikeres, a harmadik, 1973-ban megjelent Tres Hombres c. lemezük La Grange c. száma boogie-s lüktetésével, ízes, blues-os riffjeivel meghozta a világsikert, és meghatározta azt a sound-ot, amit a ZZ Top a továbbiakban képviselt. „Sablonosnak és egyszerűnek tűnhet a ZZ Top hangzása, de a lényege abban rejlik, hogy élvezzük azt, hogy együtt játszhatunk” – nyilatkozta Hill 2010-ben a Classic Rock-nak, amikor banda több évtizedes létezésének titkáról kérdezték. „Még mindig szeretjük, amit csinálunk, és késztetést érzünk arra, hogy a színpadon legyünk. Pont annyi közös van bennünk, ami elegendő a zenekar összetartásához és pont annyi különbség, hogy megtarthassuk egyéniségünket” – fejezte be Hill.

Dusty Hill a ZZ Top tagjaként 2004-ben bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be.