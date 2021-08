Címlap » Hírek » Meghalt Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa Meghalt Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa Nyolcvanéves korában elhunyt Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa – írta tegnap este a BBC.

80 éves korában egy londoni kórházban, szerettei körében elhunyt Charlie Watts, a Rolling Stones dobosa, halálának okát egyelőre nem közölték. A zenészt nemrég megműtötték, így nem vett volna részt a banda őszi amerikai turnéján, de bízott a teljes felépülésében, és abban is, hogy a közeljövőben találkozhat majd a rajongókkal. Watts akkor így fogalmazott: „Ezúttal egy kicsit rossz volt az időzítésem. Minden erőmmel azon vagyok, hogy tökéletes formába kerüljek, de hallgatok az orvosokra, akik szerint ez időbe telik majd. A rajongók azonban már így is rengeteget vártak a bandára a koronavírus miatt és nem szeretném, ha miattam újabb halasztásra lenne szükség, ezért megkértem jó barátomat, Steve Jordan-t, hogy vegye át a helyemet a turnéra.” A Rolling Stones-t lehetetlen volt Watts nélkül elképzelni. A Paint It, Black, a Gimme Shelter, a Brown Sugar és más legendássá vált rockdalokban hallható finom játékának, páratlan ritmusérzékének és kivételes zeneiségének köszönhetően Watts nemcsak a Stones zenéjének mozgatórugójává, hanem minden idők egyik leghíresebb és legelismertebb dobosává is vált. Egy fotó Keith Richards Instagram oldaláról Keith Richards a következőket mondta róla 1979-ben: „Mindenki azt gondolja, hogy Mick és Keith a Rolling Stones. Ha Charlie nem így dobolna, ez egyáltalán nem lenne igaz. Mindenki rájönne, hogy Charlie Watts maga a Stones.” Steve Winwood pedig így emlékszik vissza: „Charlie-val még 1965-ben találkoztam, amikor együtt turnéztunk a Stones-szal. Azóta is számos alkalommal volt szerencsém közösen fellépni vele – egy igazán segítőkész és végtelenül kedves ember volt. Emellett persze kiváló dobos is, az ő saját, különleges technikájával, amivel az évek során meghatározta a Rolling Stones hangzását.”

A Rolling Stone magazin 2016-ban minden idők 12. legjobb dobosának választotta meg. Tíz évvel korábban a Modern Drummer magazin a Modern Drummer Hall of Fame-be szavazta be. Watts-nál 2004 júniusában diagnosztizáltak torokrákot, amit akkor sikeresen kezeltetett. Gyógyulásával megújult energiákat vitt bandájába, melyben élete végéig játszott. Amikor éppen nem zenélt, Watts feleségével, Shirley-vel közösen birtokolt farmukon arab telivérek tartásával foglalkozott. Wattsnak egy lánya és egy lányunokája született – Serafina és Charlotte. „Imádom ezt a zenekart, de nem jelent mindent a számomra” – nyilatkozta Watts 1981-ben. „Állandóan azt gondolom, hogy fel fog oszlani a banda – tényleg így van. Sose gondoltam volna, hogy öt percnél tovább fog fennállni, aztán rájöttem, hogy a legjobb az, ha kihozom a legtöbbet ebből az öt percből, mert annyira imádom őket. Nem számít, ha most visszavonulok, de nem tudom, mihez kezdenék, ha abbahagynám ezt az egészet. Szerintem beleőrülnék.”





