Címlap » Hírek » Meghalt Benkő László, az Omega alapítója Meghalt Benkő László, az Omega alapítója Hosszas betegség után 77 évesen elhunyt Benkő László, az Omega együttes alapítója, tudatta az együttes a Facebook oldalán. „Megrendülve tudatjuk, hogy Benkő Laci, az Omega együttes alapítója, hosszas betegség után elhunyt. A magyar rockzene meghatározó alakját rajongók és tisztelők milliói gyászolják itthon és külföldön egyaránt. Hiábavalók a szavak, fájó a csend, döbbenten idézzük fel életművét, zenéjét, szeretetteljes mosolyát. Benkő Laci örökre velünk marad." Az 1943-ban született Benkő László középiskolás korában kezdett zenélni, rövid ideig tagja volt a Benkó Dixieland Bandnek, majd a Próféta együttesben játszott, amely az Omega egyik elődjének tekinthető. Az Omega fennállását 1962. szeptember 23-ától számítják. Az együttes első évtizedében Benkő szerepköre többször változott: kezdetben zongorán játszott, majd orgonán. 1968-tól Presser Gábor személyében másik billentyűse lett az együttesnek, ekkor Benkő többféle hangszeren játszott: furulyán, trombitán, citerán, időnként zongorázott is az orgonán játszó Presser mellett. Presser távozása óta viszont kizárólag billentyűs hangszereken játszott, beleértve a szintetizátort, amit 1973-ban az Omega használt először Magyarországon. Az Omega jelenlegi tagjai közül ő alkotott és játszott legtöbbet önállóan, illetve más produkciókban. 1980-ban mutatták be az Űroperát, aminek a zenéjét írta, 1982-ben pedig megjelent első szólóalbuma (Lexikon). 2009-től a szombathelyi Weöres Sándor Színház zenei vezetője. 2013-tól rendszeresen fellépett a Megapolis tribute együttessel, amellyel kizárólag az Omega együttes dalait játszották. 2017-ben májrákkal diagnosztizálták, kitartó küzdelem után felépült, folyamatosan koncertezett. Betegségéből felépülve, változatlan energiával dolgozott az Omega tervezett turnéjának megvalósításán. A koronavírus járvány azonban közbeszólt, az egész szakma nagyon nehéz helyzetbe került. A Testamentum koncertsorozat tervét azonban mégsem adta fel: „ha nem 2020-ban, akkor jövőre folytatjuk a közös zenélést" – mondta.