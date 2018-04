Címlap » Hírek » Meghalt Babos Gyula Meghalt Babos Gyula Az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió osztotta meg a szomorú hírt Facebookon. Babos Gyula, Liszt Ferenc-díjas magyar jazzgitáros 68 éves volt. Fotó: Sós Gábor "Egy ikonikus gitáros, csodálatos tanár, legendás mester. Egy igaz barát ment el" - ezzel az üzenettel vett búcsút Facebookon az MZTSZ Kőbányai Zenei Stúdió Babos Gyulától. A hazai jazzélet legismertebb gitárosa, Babos Gyula 1949. június 26-án született Budapesten. Zenei karrierjének talán legismertebb kezdeti állomásai a Rákfogó és a Saturnus. Már 1966-ban a Magyar Rádió jazz versenyén első helyezést ért el. 1977 óta a Liszt Ferenc Zeneművészéti Főiskola tanára. A '90-es évek elején néhány legendás koncertfellépés következett, először a Petőfi Csarnokban Victor Bailey, Terry Lynn Carrington, Jinda György és Szakcsi Lakatos Béla társaságában, majd ötvenezer ember előtt Frank Zappával, később James Moody, illetve Tony Scott, továbbá Szabó Gábor voltak partnerei. A Sham című lemez felvétele alkalmával a kor legjobb hazai jazz zenészei gyűltek össze. A lemez címében is utalt a már régóta külföldön élő, rendkívül népszerű Jinda György zenei világára. 1994-ben aztán a SONY kiadásában megjelent a gitáros egyik legjobb jazz albuma, a Blue Victory (1996), amelynek szereplői az említett PeCsa koncerten már játszottak együtt. A lemez 12 országban jelent meg. 1997-ben alakult meg a Babos Project Romani, amely együttes számos hazai és külföldi fesztiválon aratott sikert az elmúlt években (Marseilles, Eilat, Bukarest, London, Kassa) a SONY cég 1998-ban jelentette meg "Egyszer volt.." címmel a Project felvételeit. 1998-ban Take Fourral (Pege/Tomsics/Kőszegi) három lemezt készítettek. 2001-ben a legendás Herbie Mannnel készített felvételt. 2004-es albuma melyet a világhírű ütőhangszeres művésszel, Trilok Gurtuval közösen koncerten készített "Hetvenöt perc" címmel jelent meg limitált példányszámban. 2005-ben új felállásban, Babos Project Special néven léptek a közönség elé, legújabb lemezüket ebben a felállásban jelentették meg Variáció címmel 2006 őszén. Babos Gyula megkapta a Liszt Ferenc-díjat, a Szabó Gábor-díja, 2005-ben pedig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó