Címlap » Hírek » Meghalt Alexi Laiho, a Children of Bodom frontembere Meghalt Alexi Laiho, a Children of Bodom frontembere 41 évesen elhunyt Alexi Laiho, a Children of Bodom énekes-gitárosa, olvasható a hír a zenész Facebook-oldalán. Laiho, aki az elmúlt években egészségügyi problémákkal küzdött, múlt héten halt meg Helsinkiben lévő otthonában. Fotó: Stefan Bollmann Az 1993-ban – eredetileg Inearthed néven – alapított dallamos death metalt játszó Children of Bodom az egyik legismertebb finn metalegyüttes volt és 2019 végén oszlott fel. Abban az időben beszélt Laiho arról is, hogy a múltban gondjai voltak az alkoholfogyasztással. Valamivel később megalapította Bodom After Midnight nevű együttesét. A zenekar három dalt és egy videoklipet készített, melyek a közeljövőben jelennek majd meg. Laiho a Children of Bodom mellett játszott még a Sinergy, a The Local Band és a Kylähullut nevű együttesekben is. Alexi Laiho magasan jegyzett gitáros és dalszerző volt a metal és kemény rock műfajában, ESP gitáron játszott, és a márka talán leghíresebb európai endorsere volt, számos signature modell fűződik nevéhez. Halálának pontos okáról nincsen semmi hír, állítólag régóta küzdött egészségügyi problémákkal, ennél többet egyelőre sehol a nemzetközi szaksajtóban nem közöltek.

