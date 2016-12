Címlap » Hírek » Margaret Island „Bakancslista” lemezbemutató koncert Margaret Island „Bakancslista” lemezbemutató koncert Hamarosan megjelenik a Margaret Island második albuma „Bakancslista”címmel. December 23-án élőben is meghallgathatjuk az új lemez anyagát az Akvárium Klubban, ami egészen májusig az egyetlen budapesti koncertje lesz a csapatnak. Egy albumban összefoglalt kívánságlista, vágyak, amik teljesülnek. A három fiatalból álló Margaret Island egy vágya már biztosan teljesült, hiszen Magyarország egyik legnépszerűbb zenekarává vált az elmúlt pár évben. A december közepén megjelenő új lemez a bizonyíték arra, hogy kívánságaik sorában ez még csak a kezdet volt... „Rengeteg olyan dolog történt velünk az utóbbi időben, amiről kiskorunk óta álmodoztunk. Ezeket az élményeket adjuk át most dalokba öntve a lemezen és a december 23-i koncertünkön, ahová mindenkit sok szeretettel várunk,” – foglalja össze Lábas Viki, énekes, aki azt is elárulta, hogy az album zenei anyaga a januári fonyódi alkotótáborukban formálódott ki. A Fonogram Díjjal is kitüntetett csapat második albuma hozza azt a tiszta, derűs akusztikus hangzást, amiért megszerettük a Margaret Island-et. Újdonság, hogy a lemezre már Kristóf és Viki is írtak dalszövegeket, sőt a címadó dalt Kristóf énekelte fel. A „Hajnali Láz” című dal szövegét pedig Bródy Jánostól kapták, aki már a korábbi lemezen is megjelent szövegíróként egy dal erejéig. Első nagylemezük, az „Egyszer volt” a gyermekkor lezárását szimbolizálja, a „Bakancslista” már egy új korszak kezdetét jelenti a zenekar életében, eljött a vágyak valóra váltásának időszaka. Az album első rádiós dala a „Sárga levelek”, ami egy magával ragadó, fülbemászó dallam, az együttes legújabb sláger-várományosa. Jegyvásárlás: http://bit.ly/margaret-akvarium-jegy https://www.facebook.com/margaretisland/ www.goldrecord.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó