Címlap » Hírek » Margaret Island 4. születésnap a Parkban! Margaret Island 4. születésnap a Parkban! Május 3-án a Margaret Islanddel nyitja meg kapuit a főváros legnagyobb szabadtéri klubja, a Budapest Park. Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint csapata az elmúlt négy évben a szemünk előtt lett kezdő zenekarból vérprofi produkció. Sikerük egyik titka kétségkívül az, hogy a népszerűség ellenére ma is végtelenül őszinte gondolatokat bújtatnak örömzenélésbe. Így kérdés sem fér hozzá, hogy a nemrégiben Junior Artisjus díjjal is kitüntetett csapat koncertje tökéletes nyitóbulija lesz a Budapest Park 2018-as évadának! A fiatal folk-pop zenekar a koncert előkészületei mellett jelenleg harmadik nagylemezén dolgozik, amelyről elsőként a „Hóvirág" című dal jelent meg klippel együtt. Ezt a dalt Budapesten először a Parkban fogják előadni, de további szerzeményeket is hallhatunk élőben a készülő új albumról. Például a "Legszebb szavak"-at, amelynek szövegébe bizonyos szópárokat a közönség szavazott be. Ennek a dalnak a szövege már korábban megjelent, Kautzky Armand szavalta el a költészet napján, és hamarosan elkészül hozzá a legújabb Margaret Island videó is. „Nagyon vártuk már a tavaszt. Azért is, mert idén mi nyithatjuk meg május 3-án az ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyét, a Budapest Parkot. A tavalyi évben kétszer is örömzenéltünk itt több mint négyezer embernek" – meséli Füstös Bálint a zenekar gitárosa. Az ünnepi koncert vendégzenekara a The Carbonfools lesz, de velük lesz ByeAlex és a Slepp, akikkel előadják közös számukat („Menned kéne"), illetve elfogadta a csapat felkérését a legendás LGT zenekar egykori énekes-gitárosa, Karácsony János is. Margaret Island 4. születésnapi koncert 2018. május 3. Budapest Park (1095 Soroksári út 60.) Jegyértékesítés: http://www.budapestpark.hu/event/margaretisland-20180503 Esemény.: www.facebook.com/events/1980554298825493/ Hóvirág klip: https://www.youtube.com/watch?v=2QnX2IXvoVE www.facebook.com/margaretisland www.goldrecord.hu