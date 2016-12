Címlap » Hírek » Már nálunk is kaphatók a Kirk Hammett effekt pedálok! Már nálunk is kaphatók a Kirk Hammett effekt pedálok! Kirk Hammett, a Metallica gitárosa még februárban megalapította gitáreffekt gyártó cégét, ami mára már négyféle pedált kínál, melyek már idehaza is kaphatók! Azt gondolhatnánk, hogy a világ egyik legismertebb zenekarának a gitárosa, Kirk Hammett, aki filmet forgat, fesztiválokon lép fel és új albumot készít, már nem nagyon tud időt szakítani arra, hogy újabb kihívásokat keressen. Tévedés, a Metallica gitárosa februárban egy régi barátjával, David Karonnal megalapította a KHDK Electronics effekt pedál gyártó céget, hogy egy kicsit felrázza ezt az iparágat. (Ezek az ő szavai…) Pillanatnyilag négy effekt pedált kínál a KHDK Electronics, ezek a következők: No.1 Overdrive, No.2 Clean Boost, Ghoul Screamer, Scuzz Box. Nézzük meg röviden, hogy mit tudnak ezek a pedálok, annál is inkább, mert már idehaza is kaphatók! A No.1 Overdrive pedált erőteljes, meleg hangú, dinamikus, csöves hangzású és „nélkülözhetetlen” pedálként említi Kirk. Egyedi, saját tervezésű áramkörök hajtják, és egy túlhajtott csöves erősítő hangját produkálja. Külön érdekessége, hogy a szokásos Gain potméteren kívül még egy második Gain állítási lehetőséget is kapunk, amit a Bass gombbal szabályozhatunk. Ügyesen, egyszerre kezeli a mély frekvenciákat és a Gaint, felharmonikusokban gazdag, természetes, csöves telítettséget kölcsönözve a gitárhangnak. Meg kell említenünk a Hi/Lo kapcsolót, ami szintén a Gain áramkörbe nyúl bele. Lo állásban meleg, csöves, enyhén crunhos hangzást kapunk, ami ideális kíséréshez. A Hi állás pedig telítettebb, hosszabb lecsengésű, mélyben gazdagabb hangot eredményez, ami erőteljesebb ritmusjátékhoz és szólóhoz is egyaránt alkalmas. Hazai ára és további részletek: Mezzoforte Hangszeráruház A No.2 Clean Boost pedált úgy reklámozzák, hogy ez az igazi, eredeti tiszta KHDK boost hang, ami az overdive pedálban is alkalmazott egyedi áramkörre épül. Azoknak készült, akik a meleg, csöves, természetes, de finomabb túlhajtást preferálják. A GAIN, VOLUME, TREBLE és BASS potik mellett itt is rendelkezésünkre áll a Hi/Lo kapcsoló, hasonló funkcióval, mint az overdrive pedálban. Hazai ára és további részletek: Mezzoforte Hangszeráruház A Ghoul Screamer a klasszikus tube screamer pedál Kirk Kammett féle újrafogalmazása és tökéletesítése. Igazi többfunkciós pedál, az overdrive pedálok svájci bicskája, a három szokásos szabályzási lehetőségen túl, a nem kevesebb, mint öt kapcsolóval a gitárhang alapvető összetevőit – EQ, dinamika, pengetés érzékenység – állíthatjuk be kedvünk szerint. A kézzel gyártott pedált a San Francisco-i tetováló varázsló, Tim Lehi művészi munkája teszi teljessé és egyedivé. Hazai ára és további részletek: Mezzoforte Hangszeráruház





A negyedik effekt a Scuzz Box, a KHDK germánium tranzisztoros hangú fuzz pedálja. Erőteljes, krémes, éneklő fuzz hangot produkál, amit még megbolondíthatunk a Scuzz/Fuzz kapcsoló használatával. Fuzz állásban teljességgel dinamikus, jól artikulált fuzz hangzást kapunk. Minden egyes hang külön hallható, és a pedál jól reagál a gitár hangerő porméterének visszavételére, vagyis tisztul a hang. Scuzz állásban már veszélyes, harapós, egyedi és piszkos hangzások jönnek elő a pedálból. Az ügyesen hangolt gating effektnek köszönhetően a hangok lecsengése gyorsan elhal, gyakorlatilag minden maradék zaj, vagy hang nélkül. Nagyon vad hangzások érhetőek el ebben az állásban. Itt a gitár hangerő potméterével nem tudunk játszani, ezzel az effekttel a gitárhang vagy nagyon hangos, vagy teljesen elhallgat.

Hazai ára és további részletek: Mezzoforte Hangszeráruház A KHDK pedálok európai forgalmazója a SoundService.