Már kapható a Zenész Magazin 206. száma Holnaptól már kapható a Zenész Magazin legfrissebb, 206. száma interjúkkal, tesztekkel, technikai újdonságokkal, zenész portrékkal. Talán már sokan tudjátok, hogy a 200. jubileumi szám óta a Zenész Magazin megújult külsővel nagyobb terjedelemben, több teszttel, koncerttudósításokkal ugyanakkor változatlan áron kerül a hírlapárusokhoz. A most megjelenő számban a szokásosnál több interjút is olvashattok, így a Magashegyi Undergound énekesnőjével, Bocskor Bíborkával, a New Level Empire-rel, Závodi Marcellel és Kardos-Horváth Jánossal készült interjúkat is ebben a számban találjátok meg. Hosszabb portré írás készült a Török Ádámról, aki egy nagyszabású koncerttel egyszerre ünnepli 70. születésnapját és 50 éves szakmai pályafutását. Kollégánk ott volt Thomas Blug, a nagyszerű német rock gitáros, a „Strat King" cím tulajdonosának, nem mellesleg elismert erősítőfejlesztőnek a workshopján a Vintage '52-ben, helyszíni beszámolóját érdemes elolvasni. Természetesen nem maradhatnak ki a lapból a technikai újdonságok sem, egy kis gitártörténelemmel fűszerezve, de frissen megjelent lemezekről is beszámolunk. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, 595 forintos áron.