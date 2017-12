Címlap » Hírek » Már kapható a Zenész Magazin 205. száma Már kapható a Zenész Magazin 205. száma A héten már kapható a Zenész Magazin legfrissebb, 205. száma interjúkkal, tesztekkel, koncertbeszámolóval és az idei Music Expóról szóló 4 oldalas tudósítással. Talán már sokan tudjátok, hogy a 200. jubileumi szám óta a Zenész Magazin megújult külsővel nagyobb terjedelemben, több teszttel, koncerttudósításokkal ugyanakkor változatlan áron kerül a hírlapárusokhoz. A most megjelenő 205. szám címoldalán az Anna and the Barbies izgalmas fotója vonzza tekintetünket, és természetesen a lapban olvasható a Pásztor Annával készült interjú is. Horányi Julival és a Strenght Of Will zenekarral készült interjúinkat is megtaláljátok az újságban. Nem akármilyen koncerten jártunk: Pat Metheny gitáros, a fúziós jazz koronázatlan királya adott koncertet Budapesten, mi ott voltunk… Szokás szerint tesztekből sincs hiány, úgy hozta a sors, hogy két Fender erősítő is górcső alá került, és Neumann Balázs tesztelte a Yamaha új okos-zongoráját, a CSP 170-et. Már ezért a három tesztért érdemes megvenni a lapot! És akkor még nem beszéltünk a 4 oldalas Music Expo tudósításról és olyan hangszerek bemutatásáról, mint az újjászületett VOX Continental orgona, ami már jóval több, mint a hatvanas években népszerű őse, amin a Felkelő nap háza című ópusz is megszólalt. Tudjátok miről kapták nevüket az ESP/LTD Kirk Hammett Ouija gitárok? Ha, nem ezt is elolvashatjátok az új számban. A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban – pl. INMEDIO, RELAY – lehet megkapni, 595 forintos áron. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó