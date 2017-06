Címlap » Hírek » Már kapható a Metal Iskolája című kiadvány Már kapható a Metal Iskolája című kiadvány Megjelent a német School of Metal magyar változata, 158 oldalon kottákkal, gitártabokkal, és CD melléklettel. A kiadványban található sorsjegy kitöltésével sorsoláson veszel részt, melyen egy Blackstar ID:Core 20 V2 erősítőt lehet nyerni. Egy új kiadványra szeretnénk felhívni a figyelmeteket: a Zenész Magazin gondozásában magyarul is megjelent Alex Scholpp, a kiváló német metal gitáros könyve, a School of Metal, vagyis a Metal Iskolája. A kiadvány több mint 150 oldalas, kottákkal, magyarázatokkal, tippekkel és persze hangzó anyaggal – CD melléklettel dúsított. A hagyományos kották alatt gitártabok is segítenek a gyakorlatok, szólók elsajátításában. Alex egyrészt tényleg remek gyakorlatokat írt rock és metal gitárosok számára, melyek fokozatosan elvezetnek a metal klasszikusainak – Metallica, Megadeth, Guns N’ Roses, Eddie Van Halen – legnagyobb szólóihoz, másrészt a könyv a szólók kottáit, és lassabb tempóban feljátszott hangzó anyagát is tartalmazza. A könyv utolsó negyedében a metal zenéhez kapcsolódó erősítő és gitár márkákról pl. Randall, Blackstar, ESP, LTD is olvashattok. Kell ennél több? És akkor a tartalom: Bemelegítés – Jóga csibészeknek Legato – Kerozin a tankban Legato szólók – Metallica “One” Nyújtás – Istenek nyelve Szóló nyújtásokkal – Sweet Child O’ Mine Tapping – Masszázs a fogólapnak Tapping szólók – Jam session Eddie-vel és Joe-val Sweeping, sweep-picking – A takarítás ördöge Szóló mesterkurzus – Tornado Of Souls 10. Randall erősítők – Keménység a tetőfokon 11. ESP gitárok – Titánok baltája 12. Interjú Gus G.-vel – A gitár, mint ujjlenyomat 13. Blackstar – Az erő sötét oldala Mindenki, aki megveszi a könyvet, a kiadványban található sorsjegy kitöltésével sorsoláson vesz részt, melyen egy Blackstar ID:Core 20 V2 erősítőt nyerhet, mintegy 50 000 Ft-os értékben. Az októberi sorsolásról a Zenész Magazin weboldalán és a nyomtatott újságban lehet hamarosan további részleteket megtudni. A Metal Iskolája megrendelhető és megkapható a Zeneszöveg.hu webshopjában, a Zenekupon.hu oldalon 1499 forintos áron. Ezen kívül még a budapesti Mezzoforte Hangszeráruházban – 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 25. – és a győri Hangszerdiszkontban – 9023 Győr, Bartók Béla út 1. – vásárolhatod meg. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó