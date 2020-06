Címlap » Teszt / Bemutatás » Ütőhangszerek » Már idehaza is kapható a Meinl Cocktail Cajon Kit Már idehaza is kapható a Meinl Cocktail Cajon Kit A MEINL új Cocktail Cajon szettje rendkívül széles tartományban szólal meg, a mély lábdobhangoktól kezdve, a pergőn át a bongóig. Még tavaly októberben közöltünk egy tesztet a formabontó Meinl Slaptop cajonokról, melyben a cikk írója, Németh Szabó Tamás hosszasan írt ennek a manapság egyre divatosabb ütőhangszernek a történetéről és eredetéről. Akit érdekel a cajon története, javaslom olvassa el az írást. Ezúttal nem egy cajonról, hanem egy remekül összeállított cajon szettről lesz szó, konkrétan a Meinl Cocktail Cajon Kitjéről. Ezzel a négydarabos cajon szettel a különböző méretű cajonokból előcsalogatható hangzások széles skálája áll rendelkezésünkre. A lábdobtól a pergőn át a bongó és tom hangokig, különféle méretű és hangolású doboknak megfelelő cajon-jellegű perkusszív hangzásokat szólaltathatunk meg kézzel, vagy a tartozék Meinl cajon seprűvel. A készlet legnagyobb és talán legfontosabb darabja a MEINL Cocktail Cajon, melyen úgy tudunk játszani, mint egy hagyományos lábdobon. Ezt a cajont úgy alakították ki, hogy a szett további elemeinek tartójaként is szolgáljon. Mindegyik kisebb cajon testhez tartozik egy L-alakú krómozott rúd, melynek segítségével egy szárnyasanyával azokat a Meinl Cocktail Cajon szettre fel tudjuk szerelni. Nézzük sorban, miből áll a Meinl Cocktail Cajon Kit! Cocktail Cajon A Cocktail Cajon testét úgy tervezték, hogy kiegészíthető legyen egy kis hangerejű kompakt dob/percussion szetté, ami mintegy átmenetet képez a cajon és a dobszett között. A balti nyírfából készült cajon testen nem találunk pergő zónát a tökéletesebb mély hangok elérése érdekében. A hátoldal alsó részére egy fém sínt erősítettek, melyhez bármilyen standard lábgép rözíthető. A balti nyírfa test kerek lábdob hangot produkál, amiben az első rezonáló felületen elhelyezett két reflexnyilásnak is szerepe van. Természetesen a hagyományos lábgép helyett/mellett az optimális hangzás elérése érdekében használhatjuk a MEINL bármelyik – külön megvásárolható – cajon lábgépét. A hangszer testén található három befogó szerkezetbe 3/8 inches tartórúddal rendelkező kiegészítő percussion vagy cintányér rögzíthető, így további hangszerekkel kedvünk szerint alakíthatjuk percussion készletünket… A Cocktail Cajont piezo hangszedőkkel, 6,3 mm-es jack aljzattal és hangerő szabályzóval is felszerelték, hogy amennyiben az akusztikus hangja nem lenne elegendő, kényelmesen, mikrofonozás nélkül erősíteni lehessen a hangszert. Meinl Pickup Cajon pergő és tom

A Meinl Pickup Cajon pergő és tom fatest segítségével szettünket ízlésünknek és igényeinknek megfelelően alakíthatjuk ki. Ezek a kisméretű üreges testű, fából készült kiegészítők mind a kézzel, mind a cajon seprűvel történő játékra dinamikusan reagálnak. Az azonos méretű testek kétféle kialakításban találhatók meg a Meinl Cocktail Cajon Kit-ben. A pergő hangzású fatestben belső sodrony teszi „pergőbbé” a hangzást és a reflexnyílása kisebb, míg a magasra hangolt tom testben nincsen sodrony és a reflexnyílása is nagyobb. Mindkét eszközt ellátták piezo hangszedővel, jack kimenettel, valamint hangerőszabályzó gombbal és nélkülözhetetlen összetevői a Meinl Cocktail Cajon készletnek. Meinl Pickup Bongo Cajon

A Meinl Pickup Bongo Cajon egy kompakt bongo/cajon hibrid, a bongókra jellemző magas és mély hangú zónákkal, de a cajonok fa rezonátortestének tónusával. Tradicionális perui stílus szerint sodrony nélkül készült a tiszta, meleg hangzás érdekében, melyben jelen van a bongó és cajon sound. A hangszer piezo hangszedővel és jack kimenettel, valamint hangerő szabályozóval felszerelt, így bármilyen erősítőhöz vagy PA rendszerhez csatlakoztatható, olyan koncertek alkalmával, amikor a Meinl Cocktail Cajon Kit akusztikus hangja további erősítést igényel. A Bongo Cajon anyagát balti nyírfa adja, a frontján két reflexnyílás segíti a hangszer akusztikus megszólalását, az alján található rögzítővel pedig könnyedén a Meinl Cocktail Cajon szettbe illeszthető. Tartozékok

A Meinl Cocktail Cajon Kit-hez tartozékként kapunk egy Meinl TMBP lábgépet, melynek a rugó feszessége állítható, egy lágy gumipárnával ellátott CPB4 ütőfejet, valamint egy pár speciális Meinl SB308 cajon- és dobseprűt.

Ha valaki a még ütősebb, klasszikus lábdob hangot preferálná, a szett kiegészíthető a Meinl Percussion Stomp Box valamelyik modelljével, mellyel kőkemény lábdob hangzás, de akár egyéb hangszer – kolomp, lábcin, csörgő és beütő cintányér is megszólaltatható. A januári Meinl News Day 2020 bemutatón élőben, kihangosítva hallhattuk a Meinl Cocktail Cajon szettet lábcinnel és további tányérokkal kiegészítve, és elképesztően jól szólt, de természetesen egy halkabb, akusztikus formációban erősítés nélkül is megállja a helyét. A Meinl Cocktail Cajon szett ajánlott kiskereskedelmi ára 167 000 forint. A Meinl hangszerek európai és hazai forgalmazója a Meinl Distribution. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó