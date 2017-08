Címlap » Hírek » Már az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb száma Már az újságosoknál a Zenész Magazin legfrissebb száma Már kapható a megújult Zenész Magazin legfrissebb, 203. száma, interjúkkal, tesztekkel és koncertbeszámolóval. Talán már sokan tudjátok, hogy a 200. jubileumi szám óta a Zenész Magazin megújult külsővel nagyobb terjedelemben, több teszttel, koncerttudósításokkal ugyanakkor változatlan áron kerül a hírlapárusokhoz. A most megjelent 203. szám címlapján a Republic együttes fotója látható, minthogy interjú készült velük, csakúgy, mint az Other Planet zenekarral. Zeneipari körkép címmel érdekes beszélgetést olvashattok Molnár Gáborral, a Gold Record ügyvezető igazgatójával. A koncertbeszámoló sem maradhatott el, ezúttal a Barabás Quartet koncertjére látogattunk, ahol az Irie Maffiából ismert Sena volt a vendégművész. Teszteltük az idehaza is nagyon népszerű Fender Classic Palyer Telecastert, hogy megtudjuk mi az igazság a Mexikóban gyártott Custom Shop tervezésű gitár körül, de bemutatjuk a Yamaha Pacifica gitárt és a Yamaha BB basszusgitár sorozatát is. Az effektek közül többek között Kirk Hammett legújabb Abyss effektjéről, valamint a BOSS MS-3 pedáljáról is írunk. Beszámolunk a szolnoki a Gitármánia Táborban szerzett élményeinkről, új lemezekről és még számos technikai újdonságról, és megtudhatjátok miért hívták az első Gibson SG modelleket Les Paulnak… A lapot multiknál, aluljárókban, nagyobb közlekedési csomópontoknál található Hírlapker boltokban lehet megkapni, 595 forintos áron. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó