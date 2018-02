Címlap » Hírek » Malek Andrea jubileumi koncert Malek Andrea jubileumi koncert 2018-ban Malek Andrea születésnapját, és a művészi pályán eltöltött 30 évet ünnepli. Ezen két fontos, és kerek évforduló alkalmából márciusban jubileumi koncertre kerül sor az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ennek kapcsán kérdeztük Malek Andreát. Születésnapi és egyben jubileumi koncert lesz március 14-én 20.00 órakor az Uránia Nemzeti Filmszínházban, hogyan készülsz ilyenkor? Ez a koncert egyben valamiféle összegzés is?

Persze, az ember időről-időre összegzi azt, amit csinált és megpróbálja benne a rendszert felismerni. Összefoglalom egy pár mondatban, mire gondolok. A Konzi klasszikus zongoraszakán, népdalokon és zseniális szerzők művein keresztül ismerkedtem meg a zenei formákkal, dinamikával. A Színművészeti Főiskolán diplomáztam, és azóta a színpadon tanulom tovább a szakmát. Mint énekesnő, hamar eljutottam a koncertszínpadokig, szerencsére a klasszikus képzés alatt is volt időm Earth Wind & Fire-t vagy George Bensont hallgatni. Kíváncsi ember vagyok, szeretek tanulni, ezért sok nehéz műfajjal megismerkedtem, de az utóbbi évtizedekben legmélyebb hatást a jazz- és ezzel karöltve a világzene műfaja gyakorolt rám. Pont egy ilyen összegzés kapcsán fontos szembenézni azzal, hogy értékes-e az, amit az ember csinál. Meggyőződésem, hogy a jazz műfaja, ha azt jól művelik, vetekszik a klasszikus műfaj magasságaival. Honnan jött az jubileumi koncert ötlete?

Még az ősszel kérdezett rá Jáger Bandi, a Soulistic vezetője, hogy mit szeretnék csinálni ezen a szép születésnapomon… és én azt feleltem, hogy semmi buli, úgy szeretnék hálát adni az elmúlt évekért, hogy muzsikálok, mégpedig azokkal, akiket nagyon szeretek. Igen. És ezt ő annyira komolyan vette, hogy megszervezte az egész koncertet titokban. Csak most a finisben derült ki számomra, hogy mi készül… Malek Andrea és Jáger Bandi Kik lesznek a sztárvendégek?

Persze néhányan igazoltan lesznek távol, de így is gyönyörű a névsor: Dés László, Karácsony János James, Szulák Andi, Gerendás Péter, Müller Péter-Sziámi, az édesapám, Malek Miklós és Szakcsi Lakatos Béla tisztelnek meg játékukkal, és a Soulistic kísér. Mióta létezik ez a formáció, és mit jelent neked?

Két éve hívott vendégnek egy közös koncertre Jáger Bandi. És tudom, hogy manapság nagy divat szuperlatívuszokban beszélni, de hát ez tényleg nagy találkozás volt. Még a koncert estéjén elkezdtük a tervezgetést a további projektekről. Az első a most megjelent Madárka című album népdalokkal, ahogy Bandi a formációra megálmodta, standardként kezelve egy-egy dallamot, jazz/world stílusban. A napokban el is készül az első videoklipünk. Ahogy a Soulistic név is sejteti, a lélek zenéjéről szól ez a zenekar, ezért is lett külön nevünk, és lettem én Malek Andi. Milyen dalok fognak elhangzani a koncerten?

Dés Lászlóval nyilván a Nagy utazást fogjuk előadni… De minden vendég játszik, énekel egyet ajándékba, és egy dalt pedig közösen adunk elő. A most megjelent Madárka c. CD anyagából hallhatunk valamit, vagy elhangzanak más dalok is?

Igen, lesz népdal is, és más is. Itt válik valóra a kívánságom, hogy zenélni szeretnék azt, amit szeretek, és azokkal, akiket szeretek, tehát ebbe most egy órányi örömzenélés bőven belefér. Malek Andrea hivatalos weboldala