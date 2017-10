Címlap » Hírek » Majsai Gábor zenei kirándulása Majsai Gábor zenei kirándulása Bár Majsai Gábor meglehetősen sok stílusban érzi otthon magát, a bluestól a swingen át a soultól a funkyig, azt hiszem, electro popot nem énekelt még. Szeptemberben a Hungarosound Kiadó gondozásában megjelent a Time To Go című új dal és klip, melyet a népszerű dj-producer Szeifert – Krash szerzőpáros és Szécsi Sarolta jegyez. Nos, ebben a dalban hallhatjuk, hogy Gábor hangja milyen nagyszerűen érvényesül az elektronikus zenében is. Amikor megkérdeztük Majsai Gábort, hogyan került sor erre a zenei kiruccanásra, elmondta, hogy bár ismerte Szeifert Zsolt zenéit, de személyesen korábban nem találkoztak. Szeifert Zsolt hívta fel, hogy új dalához, olyan orgánumot képzelt el, mint Gáboré. Elküldte a dalt az énekesnek, akinek megtetszett a lüktető ritmusú kompozíció és szívesen tett eleget a felkérésnek. Ennyi röviden a történet, az eredmény pedig magáért beszél. A videó nézettsége alig egy hét alatt érte el a tízezres számot – most 15 000-nél tart – és ha a kommentek alapján meg lehet ítélni, a fogadtatása igen csak kedvező. Ebben persze nyilván közrejátszik a remekül megkomponált videoklip is, ami Gerócs Balázs és Ujvári Zoltán Szilveszter (Zola) munkája. Annyit még elárulhatunk a klipről, hogy Gábor gyönyörű partnere Brackó Csilla, aki „civilben” táncos-koreográfus. Az új dalból a háromperces rádió verzión kívül egy több mint hétperces club mix is készült, ami inkább már az electro house világát idézi. Mindkét változat megtalálható az alábbi zeneáruházakban. Beatport: https://www.beatport.com/release/time... iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/tim... Deezer: http://www.deezer.com/hu/album/46511482 Amazon: https://www.amazon.com/Time-feat-Gabo... Google Play: https://play.google.com/store/music/a... Dalok.hu: https://www.dalok.hu/lemez/id/9303 Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó