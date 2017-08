Címlap » Hírek » Majsai Gábor nagykoncert sztárvendégekkel Majsai Gábor nagykoncert sztárvendégekkel 2017. szeptember 1-jén, 20 órától a Csillebérci Szabadtéri Színház színpadán Majsai Gábor és sztárvendégei, Szulák Andrea és Varga Miklós koncertje. Ebből az alkalomból kérdeztük Majsai Gábort. Különleges, régen várt nagykoncerttel lepi meg közönségét a kétszeres aranylemezes, Emerton díjas előadó, aki sztárvendégeivel, Szulák Andreával, Varga Miklóssal és a Stúdió 11 Ensemble tagjaival már izgatottan készül az exkluzív helyszínen tartandó estre. Majsai Gábor az utóbbi esztendőkben az igényes muzsika nagykövete lett, hiszen nagyzenekari jazz estek sztárvendégeként és kisebb zenekari produkcióival az élő, színpadi zene meghatározó alakjává vált. A szakma és a közönség egyaránt a swing műfaj hazai koronázatlan királyának tartja. A Csillebérci Szabadtéri Színház színpadán szeptember 1-jén a Stúdió 11 Ensemble zenekar kíséretében ad koncertet, ahol 5 szólólemezének dalai, feledhetetlen klasszikusok, pezsdítő swing, boogie és bossa nova dallamok teszik feledhetetlenné egy nagyformátumú zenész pályafutásának újabb mérföldkövét. Pályájának meghatározó élményeiből, hangulataiból kapunk ízelítőt, hiszen közismerten egyedi zenei világa van: ugyanolyan mesterien zenél a legegyszerűbb gitárdallam kíséretében, mint a legrafináltabb zenekari háttérrel. Ha úgy tartja kedve, a blues sötét árnyai közül is képes átrepíteni akár a soul varázsába, nem riad vissza a stílusoktól, nem hátráltatja a sokszínűség, úgy zenél, ahogy kedve tartja. Nem kötik szabályok, nem igazodik trendekhez... A koncert kapcsán villáminterjút készítettünk Majsai Gáborral. Miért Szulák Andreát és Varga Mikit hívtad meg vendégként? Korábban is dolgoztatok együtt?

Szulák Andival csak egy pára alkalommal léptem fel, de nagyon szeretem, amit csinál, stílusban közel áll hozzám. Természetesen duettet is fogunk énekelni, de hogy pontosan mit, az hadd legyen meglepetés. Varga Mikivel már két rock operában is közösen szerepeltünk, és ezen kívül is többször dolgoztunk együtt, jó barátság alakult ki közöttünk, kedvelem, mint embert, és mint énekest. A műsorodat milyen koncepció mentén állítottad össze? Elhangzanak régi nóták is, pl. az Öreg járgány?

Természetesen, azt nem hagyhatom ki, de most nagyzenekari hangszereléssel szólal meg. A műsort az eddig elkészült öt albumom dalaiból állítottam össze, különös tekintettel a tavaly megjelent Hangulatok című lemezemre, de elhangzik egy-két evergreen is, de ezeket is többnyire magyarul énekelem. Miért a Stúdió11 Ensemble kísér?

Mindenképpen nagyzenekar kellett, mert a dalok nagy többsége big bandre hangszerelt. Minthogy a Stúdió11 már jó pár alkalommal kísért, jó a kapcsolat, ismerik a dalaimat, kézenfekvő volt, hogy velük csináljam meg ezt a koncertet. Arról nem is beszélve, hogy Magyarország legkiválóbb muzsikusai ülnek a bandában és ez garancia a tökéletes megszólalásra nekem is, és a közönségnek is. Akkor nem is kell próbálnotok?

De természetesen kell, azt szeretnénk, ha az egész estés műsor minél színesebb lenne, így több új dalt is becsempésztünk a műsorba, a vendégművészekkel is próbálunk, szóval gőzerővel készülünk a koncertre. A reklámokból tudjuk, hogy a koncert Csillebércen lesz, de tudnál egy kicsit többet mondani a helyszínről?

A nyár elején nyílt meg a Csillebérci Szabadtéri Színház a Csillebérci Ifjúsági és Szabadidő Központban, felújított szabadtéri színpaddal, 21. századi hang- és látványtechnikával, vagyis egy újabb színvonalas nyári koncerthelyszín áll a zenekarok, előadók, színházi előadások rendelkezésére, aminek csak örülni lehet… Majsai Gábor koncert Időpont: 2017. szeptember 1. - 20:00 Helyszín: Csillebérci Szabadtéri Színház

Cím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 21.

Jegyek: jegy.hu,

broadway.hu

Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó