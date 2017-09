Címlap » Hírek » Majsai Gábor koncert feat. Szulák Andrea/Varga Miklós Majsai Gábor koncert feat. Szulák Andrea/Varga Miklós Szeptember 1-jén Majsai Gábor és vendégei, Szulák Andrea és Varga Miklós koncertjén jártunk. Lógott az eső lába, de az időjárás, vagy az égiek végül kedveztek Majsai Gábornak és vendégeinek, valamint a kibővült Stúdió 11-nek, akik immár Stúdió 11 Ensemble néven működnek. A felújított Csillebérci Szabadtéri Színpad nézőtere a kezdési időpontra megtelt, pedig aki nem autóval jött, szép hosszú buszozást tudhatott maga mögött. Nem volt forgószínpad, sem kifutó, viszont a hangosítás kiváló volt, ritka jól szólt a hat fúvóssal felálló Stúdió 11 és Majsai Gábor karakteres hangjának is minden rezdülése jól átjött a mixen. A műsor nagyrészt Majsai eddig megjelent öt szólólemezének dalaira épült, de elhangzottak olyan ütős, örökérvényű ópuszok is, mint a Sex Bomb, vagy a Just a Gigolo. Ez utóbbit Louis Prima nyomán sokan elénekelték már, többek között David Lee Roth is, de Majsai és a Stúdió 11 tolmácsolásában igazi csemege volt. A húzós, swinges nótákat jól ellenpontozták a lassabb, lírai számok – Angyal, I’ve Got You Under My Skin. Az első részben lépett színpadra Varga Miklós, természetesen az Európa nem maradhatott el, és bár az énekes, múlt évezredbeli dalként konferálta be legnagyobb sikerét, örömmel nyugtázhatta, hogy a közönség még emlékszik a szövegre és a dallamra. Majsai legutolsó lemezének, a Hangulatok-nak a dalai is sorra kerültek, remek fúvós hangszerelésekkel dúsítva. Ennek az albumnak a címe, akár az est mottója is lehetett volna, oly sok különböző hangulatú és stílusú dal hangzott el ezen a koncerten. Az est legjobb pillanatai közé tartozott, Szulák Andrea és Majsai Gábor duettje – The Lady Is a Tramp – ami egyszerre tűnt spontánnak és tökéletesen kidolgozottnak. Szulák Andrea ezután még három dalt adott elő, csodálatos hangszíne és lenyűgöző énektudása magával ragadta a közönséget. Jó volt hallani az Öreg járgányt is, csakúgy, mint a Swing és a Boogie című sikerdalt, aminél a közönség is bekapcsolódott a refrénbe, majd Majsai Gábor rögtönzött egy fantasztikus szájharmonika szólót. A finálét, vagy ráadást – What A Wonderful World – a három énekes együtt adta elő, ezzel ért véget a remek hangulatú koncert, amit a közönség hosszantartó vastapssal jutalmazott. Egy ritka jól sikerült koncertnek lehettünk részesei, a Stúdió 11 szinte big band-ként szólalt meg, és ismét bebizonyosodott, hogy Majsai Gábor milyen közvetlen, sármos és szerethető előadó, és nem mellékesen egyedi hangú, nagyszerű kvalitásokkal megáldott énekes. Fotó Sós Gábor

