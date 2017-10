Címlap » Hírek » Ma mutatkozik be a Blackstar HT Venue Mk II sorozat Ma mutatkozik be a Blackstar HT Venue Mk II sorozat Bár már a nyári amerikai NAMM Show-n jelen volt, hivatalosan október 2-án, hétfőn debütál Európában a Blackstar HT Venue Mk II, a HT Venue második generációs sorozata. A Blackstar HT Venue sorozat az osztályon felüli, sokoldalú csöves erősítők szinonímiájává vált a közepes árkategóriában. 3 éves fejlesztés és egy alapos piacanalízis után örömmel mutatja be a Blackstar a sikeres sorozat új generációját, amely november közepétől lesz kapható. A HT Venue MkII erősítők a többszörösen díjnyertes elődeiken alapulnak, és tejesen új szintre emelik a HT Venue hangzást, miközben sok gitáros által vágyott nagyszerű tulajdonságokkal vértezték fel őket. A Blackstar fejlesztőinek feladata nagyon „egyszerű” volt: vedd a világ csöves gitárerősítőinek legjobb hangzásait, dolgozd át a Blackstar hangzásfilozófiájának megfelelően, és csomagold be a kapott soundokat egy következetesen kreatív termékbe. Lássuk a Blackstar HT Venue MkII sorozat lényegesebb újdonságait! • Az úttörő Clean csatorna teljesen újra lett tervezve, így most sokkal rugalmasabb, mint bármikor. A mély- és magas szabályozók mellett egy Voice kapcsoló található a Bright- és Warm Clean közötti átváltáshoz. • Az Overdrive sound most sokkal teltebb és dinamikusabb. Itt is rendelkezésre áll egy Voice kapcsoló a különböző módok közötti átkapcsolásra. • Már minden mód választható lábkapcsolóval. • A bekapcsolható Power Reduction 10%-ra csökkenti a végfok teljesítményét. Ez lehetővé teszi, hogy kis hangerőnél is túlhajtsuk a csöves végfokot. • USB Audio Out, 4 csatorna (Dry, Pre-Amp és Stereo Emulated Out) • Az összes modell kompaktabb és könnyebb, mint elődeik • Több profi jellemvonás: minden csatornán egy lábbal kapcsolható Boost, XLR Recording DI Out és egy új fejlesztésű stúdió minőségű Hall • Széleskörű kapcsolási funkciók az opcionálisan megvásárolható 5 utas FS-14 lábkapcsolóval A HT Venue MkII sorozat pillanatnyilag a következő modellekből áll: Stage 100 – 100 W-os fej, 3 csatornával, mindegyik 2 Voice-szal

Stage 60 212 – a Stage 100 60 W-os 2x12 inches kombó változata

Stage 60 112 – a Stage 100 60 W-os 1x12 inches kombó változata

Club 50 – 50 W-os fej, 2 csatornával, mindegyik 2 Voice-szal

Club 40 – 40 W-os 1x12 inches változata a Club 50 kombónak





