Címlap » Hírek » Ma este a Jazzy Pubban: Back to Black koncert Ma este a Jazzy Pubban: Back to Black koncert Egy örökfiatal vagy, akinek vérét mindig felpezsdíti a minőségi élőzene? Akkor neked a JAZZY PUB-ban a helyed! A legváltozatosabb stílusokban dúskáló, felejthetetlenül izgalmas koncertek és a legjobb, legnépszerűbb dalokat hajnalig pörgető lemezlovasok mellett kedves pultosaink garantálják, hogy te végre igazán önfeledten szórakozhass. A 2009 szeptemberében nyílt JAZZY PUB egyedülálló bor választékkal (Bortársaság jóvoltából), isteni koktélokkal, 2 hangulatos teremmel vár téged a belváros dübörgő szívében, avagy a Liszt Ferenc Téren. JAZZY PUB. Ahol a legjobb (zenei) sztorik születnek… BACK TO BLACK KONCERT A JAZZYBEN! A Back II Black zenekar 1996-ban Glatz Gábor, Csejtei Tamás, Erdélyi András és Somody Zoltán jóvoltából alakult meg. A minőségi zenélés a minőségi megszólalás és a minőségi magas szintű show jellegű előadásmód mellett elkötelezett zenekar tehát abban az időn jött létre, amikor kishazánk mellőzte az élő koncertek világát, és a megkreált produkciók uralták a rádiós slágerlistákat, ezáltal pedig a színpadokat is. Ennyi év során nem csoda, hogy történtek tagcserék, ám 2015 óta ismét Somody Zoltán, avagy Guru állja meg helyét, mint frontember. Hangolódáshoz ajánlott:

Szerelembomba: https://www.youtube.com/watch?v=S-NalqybhKo

Akár péntek, akár szombat: https://www.youtube.com/watch?v=AtB8koH2BpA

Úgy vártalak: https://www.youtube.com/watch?v=rS0_4Gzsaac

Nánénáné: https://www.youtube.com/watch?v=CcibXcOXO54

Tevagyazakitalegjobban: https://www.youtube.com/watch?v=wx0ryVSzGX0

Mindentől távol: https://www.youtube.com/watch?v=wslSXtJqY5Y BIIB:

Csejtei Tamás – basszusgitár

Erdélyi András – gitár

Glatz Gábor – dob

Somody Zoltán Guru – ének

Bubenyák Zoltán – zongora

Hoffer Miklós – szaxofon



Dresscode: A sportosan elegánstól felfelé jöhet bármi!



Beugró: 2000 Ft 2018.02.03.

Kapunyitás: 21:00

Koncert start: 22:00

Tánc szabadon: Körülbelül 03:00-ig

Ide érkezz meg: 1061 Bp. Liszt Ferenc tér 10. ESEMÉNY A FACEBOOKON: https://www.facebook.com/events/190303605042457/

ESEMÉNY A FACEBOOKON: https://www.facebook.com/events/190303605042457/

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: https://www.jegy.hu/program/back-ii-black-klubkoncert-67631