Lucky Chops Live On Tour

A New York-i Lucky Chops 2017-es téli európai turnéja keretében február 7-én az Akváriumban koncertezik.

Újraértelmezve a fúvószenekar fogalmát, a Lucky Chops 2015-ben robbant be a zenei életbe, és rögtön milliók kezdték követni tevékenységüket az interneten keresztül. A tehetséges szólózenészekből álló csapat teljesen egyedi hangzást hozott létre, és olyan energiákat tudnak mozgósítani előadásaik alatt, ami vírusként terjed világszerte. Céljuk az életszeretet visszahozása a zenébe azzal a meggyőződéssel, hogy a pozitív zene segíthet megváltoztatni a világot.

Először a New York-i metróban kezdtek fellépni, hogy szebbé tegyék az utazók mindennapjait, de miután felkerültek a róluk készített mobiltelefonos videók a netre, villámgyorsan terjedt a hírük és hamarosan már egy európai turnén találták magukat, tovább növelve rajongóik számát. A banda sikerességét mutatja, hogy idén már több zenei fesztiválon is fő fellépőként játszhattak. A zenekar főképp ismert számokat dolgoz fel, azonban saját dalokat is komponálnak.

2016-ra már több mint 40 millió ember látta a videóikat, így elindultak első világkörüli turnéjukra. 2017. február 7-én pedig megérkeznek az Akvárium Klubba, hogy a magyar közönséget is elbűvöljék.

Jegyek már kaphatók a www.livenation.hu oldalon keresztül.

Kövesd őket Twitteren: @theluckychops
Instagramon: @theluckychops

További info:
www.luckychops.com
www.livenation.hu
www.ticketpro.hu