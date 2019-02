Címlap » Hírek » London és Párizs után Paloznakra jön a The Jacksons London és Párizs után Paloznakra jön a The Jacksons Idén augusztus 1-3. között rendezik meg a Balaton északi partján a már sokak által ismert és várva várt fesztivált, a Paloznaki Jazzpikniket, ahova Michael Jackson fiútestvéreiből álló The Jacksons is ellátogat. A híres pop család mellett a jazz, a soul és a funk ismert arcaival is találkozhatnak a fesztiválozók. Jöjjenek a Jazzpiknik első nevei! Michael Jackson karrierje testvérei mellett indult el, már ötévesen a testvérekből álló formációban kezdett el énekelni, amivel óriási sikereket értek el. Több zenei listát is megdöntöttek, gyakran léptek fel Elvis Presley-vel. Olyan nagy slágereket köszönhetünk a The Jacksons-nak, mint az I Want You Back vagy a Blame It On the Boogie, és olyan zenekaroknak szolgáltak inspirációként, mint például a Backstreet Boys, az N*SYNC, a Jonas Brothers vagy éppen a One Direction. London, Párizs és Brüsszel után látogatnak el Magyarországra, az idei 50. születésnapi világturnéjuknak egyik állomása Paloznak lesz, ahol a pop királyáról is megemlékeznek majd. Ezt a különleges élményt Magyarországon először láthatjuk! James Brown híres szaxofonosa, Maceo Parker is érkezik még, akinek neve szinte teljesen összefonódik a funkyval. Zenéjére jellemző, hogy a soul, a funk, a blues és a jazz műfajait integrálja, miközben tiszteletben tartja a zenei hagyományokat. Olyan híres zenészekkel, zenekarokkal dolgozott együtt, mint Ray Charles, Ani Difranco, James Taylor, De La Soul, Dave Matthews Band és a Red Hot Chilli Peppers. A ’90-es évek acid jazz úttörője, a The Brand New Heavies is a fellépők között szerepel. A jazz, a funk, a hiphop elemeit ötvöző zenekar nem csak Jamiroquai-nak, de Mark Ronson-nak is inspirációként szolgált. A banda pályafutása alatt több albumot adott ki, és olyan hollywood-i filmekben is találkozhatunk a zenéjükkel, mint a Táncoló talpak, az Amerikai pite vagy A nő kétszer. 2019 júniusában új albummal készülnek a rajongóknak, így mindenképpen érdemes lesz meghallgatni őket.

Az Adani & Wolf duóval is találkozhatnak az érdeklődők, ami egy amszterdami formáció, a zenéjükben megjelenik a világzene, a jazz, a swing. 2017-ben jelent meg 6. albumuk, a zenekar ezzel ünnepelte a fennállásának 15. születésnapját. A The Irresistible Dust on the Floor című album egy igazi zenei utazás: gitáros alapok, zenekari pszichedelika, exotica, Muddy Waters blues zenéjétől egészen David Bowie-ig.