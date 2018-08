Olyan az áron kapunk egy színpadképes, mindent megoldó multi-effektet, melyen régen csak kísérletező, hobbi eszközök voltak kaphatóak.





A digitális multi-effektek új generációja





Az elmúlt pár évben nagy fejlődés történt a digitális gitáreffektek területén. Régebben a multi-effektek rengeteg mindent tudtak, de olykor erősen megkérdőjelezhető minőségben. Az analóg világhoz képest inkább játékszerek, hobbi pedálok voltak, mintsem profi megszólalásra alkalmas eszközök. Viszont pont „a mennyiség a minőség rovására” elvnek köszönhetően, viszonylag olcsón, egy jó kísérletező, illetve útkereső terepet biztosítottak.

Napjainkban a technika fejlődése lehetővé teszi, hogy a mennyiség mellett bizony megfelelő minőséget is kapjunk. A digitális effektekben használt processzorok fejlődése, a mérnökök és zenészek együttműködése, és fejlesztő munkája lehetővé tette, hogy mára a digitális effektek is jól használható módon megközelítsék az analóg világot.

Kezelőfelület, szolgáltatások





A Line6 POD HD500X méreteit tekintve egy elég nagy, és masszív multi-effektnek mondható. Ennek köszönhetően az élő, színpadi használatnál is nagyon jól áttekinthető, a kellő mennyiségű lábkapcsoló pedig gyors, „táncmentes” átjárást biztosít a sound-ok között. A kapcsolók megfelelően távol vannak egymástól, így kényelmesen és egyértelműen lehet azokat használni, nem igazán áll fenn annak a veszélye, hogy egy lépéssel két kapcsolót is benyomunk. Sok multinál léteznek kombinált kapcsolások (pl.: hangoló bekapcsolásához két adott, szomszédos lábkapcsoló egyidejű megnyomása szükséges), éppen helyspórolás miatt. A POD HD500X-nél nincsenek ilyenek, minden funkciónak megvan a maga kapcsolója (bankváltó fel-le, 8 db funkciókapcsoló, tap tempo, looper ki-, bekapcsoló). Tehát összességében megállapítható, hogy cipelésnél talán kellemetlen a nagyobb méret, de muzsikálás közben a kényelmet szolgálja.

Amikor teszteltem az eszközt nem olvastam el használati utasítást, nem jártam utána előzetesen a kezelőfelületének, éppen azért, hogy kiderüljön mennyire egyszerű, vagy éppen összetett „megszelídíteni” ezt a jószágot. Örömmel tapasztaltam, hogy eléggé egyszerű. Aki rendelkezik bármilyen kis rutinnal a multi-effektek területén, annak nagyjából minden egyértelmű lesz a HD500X-en. A kis kijelzőn listaszerűen láthatjuk bankjainkat, preseteinket, illetve itt tudjuk szerkeszteni is őket. Az effektlánc ilyenkor vizuálisan is megjelenik, kis pedál-ikonok formájában. A kijelző alatti 1-4-ig számozott potméterek mindig a képernyőn jelzett adott funkcióhoz tartoznak. A kijelzőtől jobbra pedig egy standard erősítőre jellemző poti-sor (drive, bass, mid, treble, presence, volume) található, melyekkel instant belenyúlhatunk az adott erősítőmodellünk hangjába. Ez nagyon hasznos, ha gyorsan kell ezeken a paramétereken változtatni (színpadon az adott körülményekhez, stb.). Nem kell a kijelzőn belemászni az adott preset virtuális effektláncába, azon belül is az erősítőbe, mert ez a kezelőfelület állandó jelleggel rendelkezésünkre áll.

Jobb oldalon egy megfelelően nagyméretű expression pedál található, mellyel adott effektek paramétereit állíthatjuk (akár több paramétert is egyszerre), továbbá hangerő-, vagy wah pedálként is használhatjuk. Ha ez nem lenne elég, akkor emellett, opcionálisan az egységre köthetünk még egy külső expression pedált is (rendelkezik plusz egy ilyen bemenettel).

Virtuális effektláncunkat számítógépről is szerkeszthetjük a megfelelő software segítségével. Ez jóval komfortosabb, és áttekinthetőbb felületet biztosít, mint magán az egységen található kijelző, ami élő szituációban viszont nagyon jó szolgálatot tesz.

A POD HD500X több mint 100 effekttel rendelkezik (overdrive, distortion, reverb, delay, modulációs és egyéb effektek), melyekből egyszerre 8 használható. Az eszközt 512 preset hellyel látták el, ami gyakorlatilag kihasználhatatlanul sok. Továbbá rengeteg erősítő és láda szimuláció található benne. Az erősítőmodellek választásakor a HD500X automatikusan felkínál egy hozzá (a gyártó által) optimálisnak tartott láda modellt, amitől nyugodtan el lehet térni, egy mozdulattal változtathatunk ezen, de minden esetben egy jó kiindulási alapnak tekinthető.

Az FS 1-8-ig számozott lábkapcsolókhoz a bankokon belül preseteket is rendelhetünk, illetve egy preseten belül az effektlánc egyes elemeinek ki-, és bekapcsolását is intézhetjük egy-egy lábkapcsolóval. Tehát egy előre „felépített” effektláncon úgy kapcsolhatjuk ki és be az egyes alkotóelemeket, mintha azok egy-egy kis pedálként lennének a lábkapcsolókhoz rendelve (ahogy azt az analóg kisvasutaknál, vagy a stompbox modeller multiknál megszokhattuk).

Külön lábkapcsolót kapott az effektben található looper funkció elérése. A looper bekapcsolásakor az alsó lábkapcsoló sorunkkal (FS 5-8) irányíthatjuk azt (a felvétel indítását, megállítását, újabb réget felvételét, törlést, tempófelezést, és visszafelé lejátszást). A felső sor lábkapcsolói (FS 1-4) pedig továbbra is a régi funkciójukat látják el. A looper egyetlen egy hátránya a 48 másodperces limit. Ez az idő elegendő egy-egy motívum, groove, riff, rövidebb harmónia kör felvételére, de sajnos bizonyos (nem is olyan ritkán) hosszabb harmóniakörökhöz, esetleg teljes dalokhoz már kevés. Azonban a legtöbb multiban, vagy delay-ben található looper sajnos mind 1 perc alatti, így ez standard hossznak mondható.

A tap tempo kapcsoló nem csak a delay time állítására, hanem bármely idő alapú (time based) effekt szinkronizálására használható (pl.: tremolo, phaser, stb.)

Hangminőség





Hangminőséget tekintve a Line5 POD HD500X már eléri azt a szintet, ami használható, ami túlmutat a bevezetőben említett régebbi generációs multi-effekteken. Bevallom, hogy próbálgatásnál a gyári presetek között nagyon keveset találtam, ami azonnal használható lett volna. A saját ízlésre formálás nyilván minden esetben elmélyedést, kísérletezést igényel, de itt (mint a legtöbb multinál általában sajnos) a presetek „használható kategóriába kerülése” is munkát igényel. Azonban ez nem akkora gond, viszonylag rövid idő alatt már színpadképes hangzások hozhatók létre. Tapasztalatok szerint szinte csak a felsőkategóriás, high-end effekteknél találkozhatunk olyan esettel, hogy már a gyári sound szinte szerkesztésmentesen színpadképes legyen.

A HD500X lehetőséget nyújt egy preset, vagy sound létrehozásánál arra, hogy két erősítő szimulációt használjunk egyszerre, párhuzamosan. Ahogy a való életben is sok esetben, így itt (a virtuális effektláncban) is megtehetjük, hogy két eltérő karakterű erősítő hangját használjuk fel az általunk kedvelt sound kikeveréséhez.

Be- és kimenetek, felhasználási lehetőségek

A POD HD500X rengeteg be-, és kimenettel rendelkezik, ezáltal nagyon flexibilisen használható a legkülönbözőbb szituációkban. Képes MIDI vezérlésre (akár egy másik effektet), illetve veszi is a MIDI parancsokat (MIDI In/Out). Sztereó XLR kimenetével közvetlenül vonalban is használható akár élőben, akár stúdióban. Két 6,3-as jack kimenetével (stereo left, right) akár két különböző erősítőre is köthető. Fejhallgató kimenete segítségével szobai gyakorlásra is kiválóan alkalmas. Variax kimenetével a Line6 Variax típusú modellező gitárjainak tud közvetlen parancsot küldeni, illetve az L6 link kimenettel pedig bizonyos Line6 erősítőkkel (DT szériás erősítőkkel, és a StageSource szélessávú hangfalakkal) kapcsolható össze, az erősítőnek adható vele parancs, illetve biztosítható a kommunikáció a két eszköz között. A HD500X rendelkezik egy sztereó effekt loop-pal, tehát egy külső pedál, vagy akár több pedál (egy teljes effekt kör) köthető rá, és integrálható (mindezt sztereóban).

Felhasználását tekintve használhatjuk vonalban, erősítőre kötve, illetve a két szolgáltatás egyszerre is használható. Például élő helyzetben az XLR kimenetekből adhatjuk ki a jelet a PA felé, de ezzel egyidejűleg a jackes kimenetekkel a színpadon backline-ként egy erősítőt (vagy csak egy végfok + ládát) is használhatunk. További opció, ha az XLR kimenetekkel kiadjuk a jelet a PA felé, és a fejhallgató kimenettel közvetlenül, egy kis keverő segítségével fülmonitort használunk. Ez egy nagyon praktikus és kényelmes megoldás arra, hogy kontroll szempontjából ne legyünk kiszolgáltatva. A kis keverőnkre kérünk egy kontrol mixet, és ettől függetlenül a HD500X fejhallgató kimenetéről közvetlenül adjuk a kis színpadi keverőnkre a gitár jelét, akkor mindenkitől függetlenül a saját monitor mixünkbe magunk keverhetjük be ízlés szerint a saját hangszerünket.





Összegzés, ajánlás





A Line6 POD HD500X olyasmi világot képvisel, ami a korábbi M13 stompbox modeller és a POD széria keveréke. Nagyon jó szolgáltatásokkal bír, és már jól használható élő szituációkban is. Bár gitárerősítőre is köthető, de alapvetően mégis inkább a vonalban való megszólaláshoz (modellezéshez) tervezték. Hangminőségben és szolgáltatásban is nyilván elmarad ugyan a Line6 Helix, Fractal Audio AX8-féle felsőkategóriás effektek mögött, de ha az árát is figyelembe vesszük, akkor egy jó ár-érték arányú termékről beszélhetünk. Gyakorlatilag azon az áron kapunk egy színpadképes, mindent megoldó multi-effektet, amin régen csak kísérletező, hobbi eszközök voltak kaphatóak. Itt már nemcsak az „útkeresés” lehetséges, hanem az „úton való haladás” is.

- Borbély Tamás -

Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház.