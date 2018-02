Címlap » Hírek » Line 6 Variax Limited Edition Onyx Line 6 Variax Limited Edition Onyx A Line 6 bejelentette limitált kiadású Variax modelljét, ami az Onyx keresztnevet kapta, utalva a gitár elegáns fekete külsejére. A Yamaha érdekeltségébe tartozó Line 6 Variax sorozata már jó pár éve létezik – korábban mi is írtunk róla. A gyártó most a téli NAMM Show-n egy a limitált kiadású Variax Onyx változatot jelentett be, amiből mindösszesen 300 darab készül világszerte. A pehelykönnyű égerfa testre lángolt juhar tető került, ami áttetsző fekete lakkozást kapott, így szépen látni engedi a juharfa mintázatát. A juharfa nyakra makassar ébenfa fogólapot ragasztottak, ugyanilyen anyag borítja a fejrészt is. A gitárra szerelt egyedi tekercselésű Yamaha Alnico V single-coil hangszedők jó barátságban vannak a Variax HD modellező technológiával, ami a Variax gitárok igazi különlegességét jelenti. A nyakpálca takaró lemezen pedig ott láthatjuk a „Limited Edition” jelzést és egy számot, ami azt jelöli, hogy a 300-ból melyik sorszámú gitár tulajdonosa vagyunk. Akiknek nem ismerős a Variax technológia, a lényeg tömören, hogy ezek a hangszerek a speciális elektronika segítségével reprodukálják a legkülönbözőbb régi, hagyományos, egzotikus húros hangszerek, vagy akár egy 1950-es Strato hangját is, továbbá a gitárosok egyetlen gombnyomással választhatnak számos pickup fajta és alternatív hangolási mód között. Így rendelkezésünkre áll a nyitott G, a DADGAD, a drop D és saját egyedi hangolások, ehhez mindössze egy gombot kell elfordítani. Az ingyenes Variax Workbench™ HD alkalmazás segítségével hangzásunk minden eleme felett kontrolt gyakorolhatunk, vagyis összeállíthatjuk álmaink gitárját. A testformák és pickup fajták széles palettájáról választhatunk és olyan összetevőket is összepárosíthatunk, amelyek együttes használata a fizikai valóságban nem lehetséges. Az áttetsző fekete lakkozás a lángolt juharfa tetőn, a hozzáillő fejrész borítással, a fekete koptatólap, a fekete pickup borítások és a fekete tremolókar valóban elegáns megjelenést kölcsönöz ennek a különleges gitárnak. További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó