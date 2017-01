Címlap » Hírek » Line 6 Spider V modellező erősítők Line 6 Spider V modellező erősítők A Yamaha tulajdonában lévő kaliforniai digitális specialista, a Line 6 bemutatta legújabb modellező erősítő sorozatát, a Spider V szériát. Az új sorozat modelljeit a továbbfejlesztett erősítő és effekt modellek, a profi gitárosok által készített, több mint 100 preset, és az egyszerű, de intuitív kezelőfelület jellemzik leginkább. A kombókba speciális szélessávú hangszóró rendszert építettek, ami kimagasló hangminőséget, és sokoldalú elektromos, sőt akusztikus gitárhangzást biztosít. A legkisebb modell kivételével az erősítők – a gyártó szerint először a világon – már tartalmaznak egy beépített wireless vevő egységet, ami kompatibilis a Relay G10T adóval. Az új széria modelljei: SPIDER 30: ideális kombó gyakorláshoz és jammeléshez. Több, mint 200 erősítő és effekt modellt tartalmaz, a speciális szélessávú hangszórórendszerben egy 8 inches hangszórót és egy magassugárzót szereltek, teljesítménye 30 W. További jellemzők: USB interfész, ingyenesen letölthető Cubase LE 8 szoftver, fedélzeti metronóm és beépített dob loopok. SPIDER 60: kiváló gyakorlásra és kisebb zenekarokba, teljesítménye 60 W. Több, mint 200 erősítő és effekt modellt tartalmaz, a speciális szélessávú hangszórórendszerbe egy 10 inches hangszórót és egy magassugárzót szereltek. Ebben a modellben megtalálható a wireless vevőegység, egy 60 mp-et rögzítő looper, az USB interfész, valamint fedélzeti metronóm és beépített dob loopok, továbbá megkapjuk hozzá az ingyenesen letölthető Cubase LE 8 szoftvert. SPIDER 120: igazi színpadi erősítő kisebb koncerthelyszínekre, 120 W teljesítménnyel. Több, mint 200 erősítő és effekt modellt tartalmaz, a speciális szélessávú hangszórórendszerbe egy 12 inches hangszórót és egy magassugárzót szereltek. Ebben a modellben is megtalálható a wireless vevőegység, az XLR direkt kimenet, egy 60 mp-et rögzítő looper, az USB port, valamint fedélzeti metronóm és beépített dob loopok, továbbá megkapjuk hozzá az ingyenesen letölthető Cubase LE 8 szoftvert. SPIDER 240: hihetetlen hangminőségű sztereó erősítő, 240 W teljesítménnyel, ami bármilyen színpadon elegendő. Több, mint 200 erősítő és effekt modellt tartalmaz, a speciális szélessávú hangszórórendszerbe két 12 inches hangszórót és két magassugárzót szereltek. Ebben a modellben is megtalálható a wireless vevőegység, az XLR direkt kimenet, egy 60 mp-et rögzítő looper, az USB port, valamint fedélzeti metronóm és beépített dob loopok, továbbá megkapjuk hozzá az ingyenesen letölthető Cubase LE 8 szoftvert. További információk, árak: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó