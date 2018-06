Címlap » Hírek » Line 6 Shuriken Variax SR 250 – standard méretben Line 6 Shuriken Variax SR 250 – standard méretben A Line 6® pár napja mutatta be Shuriken® Variax® SR250 gitárját, ami ugyanazzal az egyedi kialakítású testformával és fejlett Variax HD technológiával rendelkezik, mint elődje, a hosszabb menzúrás Shuriken Variax SR270. Az új Shuriken Variax SR250 a hagyományos 25,5 inches menzúrával készül, ami „barátságosabb” lehet a legtöbb gitáros számára, ugyanakkor a hangszer kivételes sokoldalúsága a legkülönbözőbb stílusok megszólaltatására teszi alkalmassá ezt a modellt is. A Line 6 Shuriken Variax SR250 elektromos gitár a Shuriken Guitars, a Line 6, és a Yamaha Guitar fejlesztő részleg kooperációjának eredménye. A Variax HD modellező technológia jóvoltából a gitárosok olyan hangnemekbe kalandozhatnak, ami semmilyen más standard hat- hét- vagy akár nyolchúros gitárral sem lehetséges. Ezen a modellen is rendelkezésre állnak különféle gitár és akusztikus gitár modellek és alternatív hangolási módok, melyek egyetlen gomb elforgatásával elérhetők. A Variax HD technológia nagyszerűen együttműködik a Line 6 Helix és POD rendszereivel. Az ingyenes Workbench HD alkalmazással egyedi hangszereket és hangolásokat állíthatunk elő, amiket presetként a gitárra tölthetünk. Ugyanaz a 60 elektromos és akusztikus hangszer preset megtalálható az új modellen is, mint az SR270-en. A Variax SR250 égerfa teste selyemfényű fekete poliuretán lakkozást kapott, a testhez „C” profilú juharfa nyak csatlakozik. A nyakra 24 médium jumbo érintővel ellátott indiai ébenfa fogólapot ragasztottak. A húrláb pozícióba elhelyezett egyedi, közép emeléssel rendelkező humbucking pickup továbbítja az agresszív metal hangot, a fix húrlábban pedig LR Baggs Piezo rendszer az akusztikus hangokról gondoskodik. Az elektronikát 1 hangerő, 1 hangszín, 1 gitár modell váltó, 1 hangolás váltó gombbal és egy 5 állású pickup-váltóval kezelhetjük. Összességében jó ötletnek tűnik, hogy a 27 inches, meghosszabbított, bariton menzúrás, eléggé speciális SR270 mellett a Line 6 hagyományos méretben is elkészítette a Shuriken Variax gitárt. Ez sokak számára vonzó lehet, akik esetleg visszariadtak a különleges méretű SR270-től, de ezzel a modellel kipróbálhatják, mit tud a Line 6 Variax HD technológia. A Shuriken® Variax® SR250 gitár augusztustól kerül a kereskedőkhöz, tájékoztató listaára 2100 USD, amiben egy prémium kategóriás, párnázott puhatok is benne van. További információk: Line 6. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó