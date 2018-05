Címlap » Hírek » Line 6 Powercab 112 és 112 Plus Line 6 Powercab 112 és 112 Plus Az idei Frankfurti Musikmessén mutatta be a Yamahához tartozó Line 6 Powercab 112 és Powercab 112 Plus aktív gitárhangfalait. Ha erősítő modellező multieffektet használsz, akkor a Line 6 PowerCab 112-t neked találták ki. Ez az aktív gitárláda, teljesen egyenes átvitelével és hatalmas kivezérlési tartalékával tökéletesen visszaadja erősítő szimulátorod hangzásának minden apró részletét. Az 1 x 12 inches hangszóróval szerelt rendszer hat különböző klasszikus hangszóró hangjának akusztikai jellemzőit emulálja: Vintage 30, Green Back, Creme Back, P12Q, Swamp Thang, és Blue Bell. A gyártó szerint mindegyiket autentikus „amp-in-the-room” érzettel, vagyis azt a hangzást kapjuk, mintha a modellezett hangfal eredeti, térbeli hangját hallanánk, nem pedig a mikrofonnal, vagy vonalban rögzítettet. A Line 6 PowerCab 112-t az erősítő modellezőt használó gitárosok szempontjait szem előtt tartva tervezték. Használhatjuk a hat hangszóró valamelyikének hangkarakterét, vagy választhatjuk a Flat Mode-ot is. Ebben az állásban a PowerCab 112 szélessávú hangszórójának frekvencia átvitele 70 Hz-től 20 kHz-ig terjed, és az egyenes átvitel miatt „ami bemegy, az jön ki” – vagyis multieffekted presetjei úgy fognak szólni, ahogyan azoknak kell. Powercab 112 Plus

A Powercab 112 Plus esetében lehetőségünk van eltárolni külső gyártó hangszóróinak/hangfalainak IR-jét (impulzus válaszát) a rendelkezésünkre álló 128 felhasználói preset helyre. Az eltárolt preseteket manuálisan, vagy MIDI vezérléssel is előhívhatjuk. A Powercab 112 Plus modell emellett még olyan plusz szolgáltatásokat nyújt, mint a 2 inches LCD kijelző, MIDI In/Out, AES/EBU és L6 LINK digitális ki- és bemenet, második XLR bemenet és USB audio interfész. A 16-bites, alacsony latency-t biztosító USB 2.0-ás audio interfész kompatibilis a legismertebb DAW szoftverekkel, és támogatja a 44.1kH-zes és 48kHz-es mintavételezési frekvenciát. Fontos tudni, hogy iPad és iPhone esetében szükség van az Apple Camera Connection Kit USB adapterére. Mindkét Powercab modell teljesítménye 250 W, mellyel olyan hangerőt produkál, ami bőséggel elegendő egy kisebb, vagy közepes méretű koncerthelyszínen. A koncertező gitárosok tuti értékelni fogják ennek a nagyteljesítményű cuccnak a viszonylag könnyű súlyát, turnébiztos kivitelét, a hátradöntéshez használható kinyitható támasztékát és XLR direkt kimenetét. Egy biztos: a Line 6 tud egyet-mást az erősítő modellezésről, és ez a PowerCab 112 Plus-on is érződik. Legfontosabb technikai jellemzők

250 W teljesítmény

12” egyedi tervezésű koaxiális hangszóró

1” nyomókamrás magassugárzó

128 dB maximális SPL

6 klasszikus gitárhangszóró modell

128 Preset (112 Plus modell)

USB audio interfész (112 Plus modell)

MIDI In/Out (112 Plus modell)

L6 LINK™ / AES/EBU (112 Plus modell) Részletes specifikáció: https://line6.com/powercab/

További információk és hazai ár a hivatalos Yamaha viszonteladóknál. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó