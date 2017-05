Címlap » Hírek » Line 6 Helix LT - az áramvonalas gitárprocesszor Line 6 Helix LT - az áramvonalas gitárprocesszor A nem rég véget ért 2017-es Frankfurti Zenei Vásáron mutatkozott be a Helix LT, a Line 6 Helix gitár multieffekt sorozatának legújabb modellje. A Line 6 Helix LT pillanatnyilag egyike a piacon található legnagyobb tudású modellező multieffekteknek. A gitárosok bizonyára örömmel veszik, hogy ugyanaz a dupla DSP (digitális jelfeldolgozó) vezérlésű HX Modelling technológia a lelke ennek a multieffektnek is, amit már a rendkívül sikeres Helix Floor és Helix Rack gitárprocesszorokból megismerhettünk. A Line 6 Helix sorozata új sztenderdet állított fel a professzionális erősítő, hangfal és effekt modellezésben és mindez páratlan flexibilitással és könnyű kezelhetőséggel párosult. A dupla DSP vezérlésű HX Modelling technológiának köszönhetően új fejezet kezdődött a gitárprocesszorok történetében. Ez a technológia alkalmas arra, hogy aprólékos részletességgel reprodukálja a klasszikus és modern csöves erősítők és effektek hangjának minden jellemzőjét és dinamikáját. Az új családtag

Most a Helix LT megjelenésével egy újabb eszközben alkalmazták a díjnyertes HX modellező technológiát, de lényegesen elérhetőbb áron. A Helix LT tervezésénél fontos szempont volt, hogy megfeleljen a mai modern gitárosok minden elvárásának, a valamivel kisebb és könnyebb multieffekt gyakorlatilag elnyűhetetlen hajlított acélházat kapott, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy a világ legfejlettebb multieffekt platformjának egyik modellje sem volt még soha ilyen elérhető a gitárosok számára, mint a Helix LT. Áttekintés

Ha a részleteket vizsgáljuk, a Helix LT-t is 6,2 inches 800x480-as felbontású LCD kijelzővel, 45 erősítő, 30 hangfal, 16 mikrofon és 70 effekt modellel, saját expression pedállal, és kivételesen gazdag csatlakozási lehetőségekkel látták el. A Helix LT kezelése a kapacitív – érintés, nyomás, és nyomvatartásra érzékeny – lábkapcsolókkal rendkívül kényelmes, Pedal Edit Mode-ban gyakorlatilag minden beállítható lábbal, kezünk használata nélkül, játék közben. Ahogyan a Helix család többi modelljénél, a Helix LT esetében is a gyári presetek szerkeszthetőek a Helix Edit szoftverrel, akár Mac, akár PC platformon. Kinek ajánlható a Helix LT multieffekt?

Azoknak a gitárosoknak, akik a Helix Floor, Helix Rack HX modellező technológiájának minden tudását élvezni szeretnék, ugyanakkor az „áramvonalasított” Helix változat egy sztereó FX loopja elegendő számukra, megelégednek egy külső expression pedál csatlakozási lehetőséggel, nem szeretnének plusz hangszert, vagy mikrofont csatlakoztatni a pedálhoz, valamint a rendkívül masszív, turnéálló kivitelt preferálják. A Helix LT prestjei kompatibilisek a Helix Floor, Helix Rack modellekével és a Helix Native plug-innel, vagyis minden szempont figyelembevételével a Helix LT kitűnő választás lehet rendkívül kedvező ára, nagy tudása miatt, de olyan gitárosoknak is szóba jöhet, akiknek már van valamilyen Helix effektjük és turnékra egy kisebb, könnyebb, helyettesítő megoldást keresnek.

További információk és ár: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó