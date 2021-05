Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Line 6 Helix Firmware update 3.10 és 3.11 Line 6 Helix Firmware update 3.10 és 3.11 A Line 6 kiadta a Helix 3.10 firmware-t a Helix Floor, Helix LT, Helix Rack, HX Effects és HX Stomp gitár processzorokra. A frissítés ingyenes minden Helix, HX és Helix Native felhasználó számára. A Line 6 a tavaly novemberi 3.0-ás firmware update után idén április közepén új Helix firmware verziót adott ki, mely számos jelentős újdonságot tartalmaz minden Helix, vagy HX típusú effektjére (Helix Floor, Helix LT, Helix Rack, HX Effects, HX Stomp, HX Stomp XL). Az alábbiakban áttekintjük a frissítés minden lényeges elemét.



Új erősítőmodell

Az új 3.10-es firmware egy teljesen új erősítőmodellt tartalmaz, melyet Mandarin Rocker névre kereszteltek. A név erős utalás a tartalomra, ugyanis ez a modell egy Orange Rockerverb 100 MK II drive csatornáját hivatott megidézni. Az eredeti erősítőhöz képest annyit módosítottak, hogy a drive potméter alacsony állása felől indulva simább átmenetet képez a kisebb torzítás felől a durvább „distortion terület” felé haladva. Ez az új erősítő értelemszerűen csak azokon az egységeken él, melyek rendelkeznek erősítőmodellezéssel, így a HX Effects-re ez nem érvényes, az összes többire viszont igen.



Új effektek Distortion blokk újdonság: Ratatouille Distortion. Neve alapján rögtön felismerhető, hogy ez a legendás Pro Co Rat torzító modellje. Vezérlése itt is az autentikus potméterekkel történik, akárcsak az eredeti verziónál – Gain, Filter, Level. Modulation blokk újdonság: Retro Reel

Ez egy nagyon érdekes effektnek tűnik, ami nem egy átlagos standard a multieffektek palettáján. A Retro Reel alkalmazásával gyakorlatilag egy analóg szalagról visszajátszott hangot kapunk, melyet rengeteg módon felhasználhatunk: filterként, Lo-Fi effektként, speciális torzítóként egy szaturáltabb hangzás elérése érdekében stb. Leírása alapján nagyon hasonló célt szolgál, mint a Strymon által gyártott Deco effekt. Paraméterezése a következő potméterekkel történhet: Wow Fluttr, Saturation, Low Cut, High Cut, Tape Speed, Level, Texture. Delay blokk újdonság: Euclidean Delay

Ez lényegében nem más, mint egy összetett multitap delay, mely meglehetősen sok paraméterrel rendelkezik, ezáltal eléggé komplex visszahang-ritmus patternek programozására képes. Ezzel a delay-jel „Euklidészi mélységek”, és komplexitások érhetők el. Reverb blokk újdonságok: Dynamic Hall és Hot Springs

Nevük eléggé beszédes, egyikük egy Hall, a másik pedig egy Spring jellegű zengető, melyek a Line 6 saját fejlesztései, nem modelleznek egy-egy konkrét, meglévő reverb textúrát. Mindkettő relatíve sok paraméterrel rendelkezik, melyekkel kiválóan testreszabhatók, ezek különösebb részletezés nélkül az alábbi felsorolásban találhatók. Dynamic Hall: Decay, Predealy, Room Size, Diffusion, Damping, Mix, Motion, Low Freq, Low Gain, Low Cut, High Cut, Level, Trails. Hot Spring: Dwell, Spring Count, Drip, Low Cut, High Cut, Mix, Level, Trails.



Meglévő effektek új funkciói

A 3.10-es Firmware a már meglévő effektblokkokat is felruházott új tulajdonságokkal, új paraméterezési lehetőségekkel. Az érintett, továbbfejlesztett effektek: Poly Sustain (delay), Glitch Delay, 12 String emulátor (Pitch/synth), Shuffling Looper. Fontos megemlíteni, hogy a Firmware frissítés után, ha a fent említett effektek jelen voltak már meglévő presetekben, akkor azokban nem fognak automatikus megjelenni az új funkciók. Sajnos ezeket a blokkokat törölni kell, majd újra elhelyezni az effektláncban, csak így érhetők el az új funkciók. Ez a kézzel, egyenként mazsolázás kis plusz munkát jelent, de biztosan megéri.

Egyéb újdonságok

Minden egységre érvényes, hogy még jobban optimalizálva lett a DSP használat, mely simább effekt lecsengéseket, jobb hangminőséget eredményez. Ez egy árnyalatnyi alig, észrevehető változtatás, talán csak a nagyobb torzítást alkalmazó soundok-nál érezhető a pozitív különbség. A HX Stomp, és Stomp XL lábkapcsoló indikátorainak színe, és az aktuális funkciók elnevezése mostantól testreszabható Stomp módban, és Snapshot módban is. Ez a funkció a többi Helix terméknél már eddig is megvolt, ezért jelen update a Stomp-okat zárkóztatja fel melléjük. A hangoló bekapcsolása, ami a kimenő jel némításával jár, nem vágja el azonnal a hangot, hanem ízléses módon az effektek lecsengését, és a loopert is tovább engedi. Így akár dal közben, vagy éppen egy loopra játszáskor is hangolhatunk minden további nélkül, mondhatni észrevétlenül.

A 3.10-es firmware update kedvez a Mac felhasználóknak is, ugyanis ez már támogatja a HX Edit szerkesztő szoftvert a macOS 11 Big Sur operációs rendszerre is. Cikkünk írásakor már megjelent a 3.11-s Firmware verzió, azonban ez nem tartalmaz igazi újítást, a 3.10-eshez képest, „csupán” bug-fix-eket, vagyis apró hibajavításokat.

A firmware frissítés menete

Ha már frissítetted a HX Edit szoftvert 3.01-es verzióra, a firmware frissítéshez USB-n keresztül csatlakoztatni kell Helix/HX eszközt a számítógéphez, és el kell indítani a HX Edit szoftvert. A program végig vezet az egész procedúrán, beleértve a HX Edit 3.01 frissítését 3.10-re, valamint biztonsági mentést készítését a számítógépre. Amennyiben még nem frissítetted a HX Edit szoftvert 3.01-es verzióra, akkor firmware update előtt mindenképpen telepíteni kell a Helix Edit 3.10-es verzióját, és érdemes egy biztonsági mentést készíteni a számítógépre.

A szoftvert az alábbi linkekről lehet letöltetni: macOS: https://line6.com/software/readeula.html?rid=10457 Windows: https://line6.com/software/readeula.html?rid=10459



